中國3月財新製造業PMI報51.1勝預期　並創一年高位

隨着新年後快速復工復產、市場活躍度回升，中國製造業擴張速度加快。財新中國公布，3月份製造業採購經理指數（PMI）錄得51.1，優於預期，按月升0.2個百分點，連續5個月位於擴張區間，並創2023年3月來新高，顯示製造業生產經營活動加速向好。

以分項資料來看，供需同步擴張且速度加快。3月製造業生產指數、新訂單指數延續了2月的上升趨勢，前者為最近10個月來最高。外需持續改善，新出口訂單指數連續3個月在擴張區間上行，創2023年3月來新高。

調查指出，受訪企業認為市況改善，需求得到提振，推動新業務成長。三大類產品中，投資品類產量增加快於消費品類及中間品類；但從新訂單情況來看，消費品類及中間品類需求增加投資品類需求微降。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2024年首兩個月各項經濟數據全面好於預期，印證經濟整體回升向好，但經濟發展的不利因素和不確定性仍偏多，經濟下行壓力大、就業市場壓力大、有效需求不足等問題尚未根本改善，尤其是就業市場和物價水準持續低迷，內部和外部需求還需進一步提振。