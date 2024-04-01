阿聯酋王子辦公室：按計劃在港營運　對亞洲感興趣

阿聯酋王子Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum家族辦公室延期至今年5月底開幕。辦公室副主席兼首席執行官麥懿睿發聲明指，辦公室將按計劃在港營運，對中國內地、香港和亞洲的發展機會非常感興趣。

她在聲明中提到，王室成員代表多次到訪大灣區各地，以物色新商機。自去年12月首次訪港後，前後到北京、南京、福州、南沙等地，並已在四川成都與中國新能源空鐵香港公司、中唐空鐵、四川各鐵路公司，以及西南交通大學國家軌道交通實驗室聯繫。

同時在聲明中重申，對辦公室開幕押後，及對各方、港府造成不便，表示歉意。另指，其後所有與阿里王子家族辦公室相關的事項，將通過官方網站和電子郵件進行公告和溝通，亦對任何虛假陳述或與事實不符的資訊，保留採取法律行動的權利。

值得留意的是，麥氏去年7月以中唐空鐵國際業務部總裁身份，聯同立法會議員鄧家彪召開記者會，建議在九龍東建設懸掛式單軌空鐵。

據內地官方備案的查冊系統企查查，中唐空鐵於2016年成立，唐通為公司法定代表人、董事長兼總經理，惟其亦為失信被執行人(俗稱「失信」)及被限制高消費(俗稱「限高令」)。該公司4名主要人員，除了唐通外，另外2位董事唐世宏及唐世林亦被限制高消費，而唐世宏更是公司實際控制人。

失信被執行人是針對「故意不還錢的」的人，被列入失信名單，其信用會受到影響。限制高消費是當事人未有按執行通知書指定期間內，履行法律文書給予的義務，而被法院要求限制其高消費及非生活或者經營必需的消費。