【業績一覽】中國三迪、北方礦業及明發集團等
2024年04月01日 18:11
東網電視更多新聞短片
一元宇宙(01616)公布，2023年度歸屬於公司權益股東虧損為1,564.5萬元人民幣，按年收窄93.0%。不派末期息。
中國三迪(00910)公布，2023年度歸屬於公司權益股東虧損為4.64億元人民幣，而2022年錄溢利4,210.3萬元。不派息。
中國汽車內飾(00048)公布，2023年度歸屬於公司權益股東溢利為3,003.1萬元人民幣，而2022年度錄虧損7,855.8萬元。不派息。
明發集團(00846)公布，2023年度歸屬於公司權益股東錄虧損4.67億元人民幣，而2022年度錄利潤4,796.1萬元。不派末期息。
財訊傳媒(00205)公布，2023年度公司擁有人應佔年內虧損2,327.9萬港元，按年71.77%。不派息。
基石控股(01592)公布，2023年度公司擁有人應佔年內虧損4,044.9萬港元，虧損按年擴大25.08%。不派末期息。
天譽置業(00059)公布，2023年度公司擁有人蝕34.89億元人民幣，與2022年度蝕34.91億元相若，不派息。
建業地產(00832)公布，2023年度公司擁有人應佔虧損32.64億元人民幣，按年收窄56.83%，不派末期息。
北方礦業(00433)公布，2023年度公司擁有人應佔虧損為16.32億港元，按年擴大9.03倍。不派末期息。