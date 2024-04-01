中遠海運港口：未受紅海影響　料今年內地沿海吞吐量勝去年

該公司去年總吞吐量1.35億標準箱(TEU)，按上升4.4%；權益吞吐量按年增3.1%至4,338.12萬TEU。

收購方面，董事總經理朱濤指出，傾向投資新興市場，例如東南亞、非洲區域，尤其是和新能源汽車相關的貿易港口，現時各控股公司都在積極把握電動汽車出口機遇。舉例指，廈門遠海到澤布呂赫碼頭的整車運輸項目，集團累計操作約12萬輛，按年飆4.8倍，已形成新的銷量和利潤增長點，下一步將複製及推廣至其他港口。

他解釋，全球環保政策的支持下，去年中國出口結構亦有所變化，特別是中國電動汽車，相關產品的出口量按年大幅增長77.6%。另外，汽車、光伏、鋰電池行業等貿易種類，2023年貨櫃箱量大幅增長，相信隨着中國產業結構發展，增長趨勢有望延續。

另外，總會計師趙豐年表示，集團2023年資本開支約7億美元，2024年資本開支則預計為13.7億美元，按年上升，主要是用於固定市場投資、股權投資。