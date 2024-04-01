美股個別發展　道指跌83點　納指漲103點

美股3大指數周一早段個別發展，道指跌83點，報39,724點；標指升6點，報5,260點；以科技股為主的納指升103點，報16,483點。

由人工智能(AI)熱潮引發的美股牛市持續，大型科技企業依然是市場的寵兒。不過，有2000年科網股泡沫爆破的先例在前，基金似乎對於高追美股存有戒心，轉為到歐洲市場追落後。投資銀行高盛數據顯示，相對於MSCI全球指數在歐洲市場的配置權重，對沖基金在歐洲的配置高出5.8個百分點，為有紀錄以來最高水平。

高盛策略師Peter Oppenheimer表示︰「美國以外股市的相對估值機會比較好。」標普的研究亦指出，歐洲市場的沽空倉位大幅減少，顯示市場對當地股市表現愈來愈有信心。

另外，歐洲相對寬鬆的貨幣政策，似乎是利好當地股市的另一大主要因素。歐洲行管理委員會成員Yannis Stournaras表示，若通脹回落趨勢符合預期，歐元區今年內可能會減息4次(整體減息幅度一厘)，減幅多於美國聯儲局的貨幣政策估算。

個股方面，英偉達(Nvidia)漲2.01%，有投行預測英偉達明年的AI超級晶片出貨目標將達600至650萬顆。美國電訊業者AT&T表示7,300萬帳戶的個人資料外洩至暗網，股價跌近1.88%。