新盤主導樓市　4日復活節假錄逾200宗一手成交

新盤市場搶佔樓市焦點，復活節4天假期(3月29至4月1日)市場錄逾200宗一手成交，較去年同期大增逾2倍，為9年最旺的復活節。本月樓市將續由新盤主導，香港仔鐵路項目認購反應熾熱，暫已收逾1.2萬張入票，成為今年收票最多項目。

Blue Coast暫收票逾1.2萬張 超購逾47倍

集團執行董事趙國雄表示，與合作夥伴相討最新安排，當有消息將盡快公布。對於後市走勢，他預料今年樓價有七成機會出現升勢，並將會視乎市場反應，未來項目有機會調升價錢，希望「蝕少啲」。而上月市場一手成交錄得近4,200宗，集團將維持貨如輪轉推售策略，希望本月一手交投可保持上月上平。

長實營業部首席經理郭子威表示，今日(1日)為復活節最後一天假期，隨着不少外遊市民回港，項目示範單位參觀反應踴躍，本地客比例亦有所上升。

集團營業部助理首席經理楊桂玲補充，項目展銷廳及示範單位累積約1.3萬參觀人次，本地客比例由約七成，增加至約七成半，而內地客則佔約兩成半。

會地旗下項目撤辣後累售762伙 套現逾73.3億元

●撤辣後交投回勇，會德豐地產旗下項目，由辣招撤銷至3月31日約1個月時間，集團售出762個單位，套現逾73.3億港元，成為「撤辣後吸金之冠」。

以首季計算，集團售出近800伙，套現近87億元。當中將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE於一個多星期售出542伙，佔項目近8成半單位，套現約34.2億元，為撤辣後新盤銷量最高樓盤。

集團負責銷售的山頂Mount Nicholson，於首季售出第3期分層單位，售價6億元，呎價131,033元，為2024年一手住宅呎價新高。

至於啟德MONACO系列、以及西南九龍合作項目維港滙系列，今年分別售出79及121伙。

澐璟單日沽出4伙兩房 成交額逾6618萬元

是日成交單位中，其中第5座22樓C室，實用面積620方呎，以1,769.13萬元成交，呎價約28,534元。同座19樓C室、以及18樓C室，實用面積均為619方呎，成交價1,715.8萬1,724.52萬元，呎價約27,719及27,860元。

餘下一宗成交為3B座21樓C室，實用面積568方呎，以1,409.04萬元售出，呎價約24,807元。

該盤於復活節長假期錄35宗成交，總成交金額逾8億元。項目開售至今累售184伙，套現逾79.3億元。

●萬科香港發展的長沙灣連方II於周一(1日)售出1伙，單位為8樓S5室，實用面積421方呎，兩房間隔，成交價995.4萬元，呎價約23,643元。該盤上月底展開首輪銷售，暫沽出7個單位。