東方日報B1：新盤月開4170單　廿年最勁

資料顯示，新盤市場2月底撤辣前市況沉寂，當月最終亦只有約270宗一手成交。不過，撤辣後發展商積極展開推盤攻勢，在多個大型全新項目銷售下，上月新盤買賣不但創2013年一手銷售新例實施後的11年新高。若計及一手登記數據，對上高位追溯至1999年5月，當月錄得4,173宗。

回顧各盤銷情，上月銷售量最高為會德豐地產發展的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，首兩輪合共售出542伙，其中首輪發售的368伙全數沽清，最終在一個多星期售出全盤約83.4%單位，套現約34.2億元。踏入4月，該盤再售出兩伙，均為兩房開放式廚房間隔，成交價分別為680.4萬元及680.7萬元。

其次為上月初首輪銷售、恒地旗下Belgravia Place第1期，項目全月累計售出410伙，涉及成交額約21.9億元。辣稅撤銷後投資者入市成本大減，該盤更錄得撤辣後最大手成交個案，項目頂層全層單位，早前獲同一組買家大手購入，涉資逾1.66億元。

王新興集團的九龍灣全新盤泰峯，上月亦售出約325個單位，套現超過22億元。至於上周突擊開價，並趕及上月底展開賣樓的萬科香港長沙灣連方II，據成交紀錄冊，項目於3月錄得6宗成交，涉額5,553.8萬元，而周一該盤再添一宗成交，為8樓S5室兩房戶，成交價995.4萬元。

事實上，新盤市場於過去4天復活節假期交投氣氛不俗，期內錄逾200宗一手成交，較去年同期約65宗增逾兩倍，為9年最多買賣的復活節。