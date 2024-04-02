鄧建初：業績股血流成河　港爆結業潮有辦法解決？

香港工時長，假期也多，相信兩者都位居世界前列。記憶中初哥初出茅廬時，公眾假期沒有現在的多，藍領每周六個工作天，白領每個星期六也要返半日工，平日加班至晚上更是等閒事。當時並不覺得辛苦，整個社會人人勤於工作，努力尋找機會，改善生活。迸發「獅子山下」的精神，經濟欣欣向榮。

隨着社會進步，工資不斷上漲，法定假期遞增，外遊機會隨之增加。近年美元強勢，環球貨幣大部分都走弱，與美元掛鈎之港幣，盡得滙率上的優勢，令港人在外旅遊時得享較為平價的住宿飲食。港人頻繁外出旅遊次數，相信亦是世界之最。假期一到，各機場口岸都人頭湧湧，爭相離境。到外地盡情消費，似是習慣，你去我去，不去便好像是落後於人。可是如此一來，本地已疲弱不堪的消費市場，更是慘不忍睹。

疫情後本港市道未能回復昔日光輝，又因為港元強勢，加上物價飛漲，既不能吸引大量旅客光臨，也留不住在港工作拿取高薪的人士。此外，每月收到福利津貼而不停北上大花金錢的亦大有人在。剛過去的復活節假期，便有超過百萬港人「北上大遷徙」，即使留港者亦因經濟前景不明朗而不敢大肆消費。香港零售飲食業重創，多間曾經為人津津樂道的知名食店也支撐不住，忍淚結業。

眼見如此境況，初哥忽發奇想，各行各業包括政府都經常表示人手不足，何不恢復周六上班半日制，起碼增加生產力，又可讓大批市民留港消費，一舉兩得。當然，如果單靠增加星期六之半日返工制度，必會招致既得利益者的反對，建議可將星期一至五工作時間每日縮減1小時，星期六只需返工3至4小時，變相因加得減，工作時間實際上是減少了。好處有兩點，首先每日可提早1小時放工，既可多些時間陪伴家人，又可早點外出活動吃飯消遣。二是可以減少星期五晚或星期六早上返內地消費之意欲，希望能夠增加留港消費的人數。

另一方面，基於不少意見認為零售飲食服務態度最為人詬病，業界也需多作檢討，以及研究如何創新菜式，吸引顧客。

假日北上消費者，多是有能力的人士。事實上，價錢便宜，的確會引起購買意欲，變相先使未來錢，又或者買多了不必要的東西。政府赤字嚴重，本港經濟在短期內無力重振，總不能夠看着香港零售飲食業頹然倒下，影響了無數家庭的生計，牽連失業潮擴大。如果開徵名為「救港零售飲食業假日津貼費」，於北上玩樂者離境時收取一二百元，以補貼本港零售飲食中小企，雖然幫助力度有限，但相信可解部分燃眉之急。一個可以挽救香港的政策，估計肯北上消費的人士應不會吝嗇那相對上微不足道的收費。

執筆之時，得悉連鎖超市U購select已關閉數間分店，新鴻基持有之一田百貨亦縮減規模，而老牌零售店大昌行亦已全線結業。如政府仍然置之不理，任由發展下去，預料有更多大財團之連鎖店陸續執笠，到時失業人數劇增，衍生家庭問題；利得稅及薪俸稅收入暴跌，庫房空虛，政府赤字大幅增加，很多福利亦會減少，最後亦是由全港市民來埋單。在無奈中左思右想，只求能為香港出一分力。如有得罪廣大市民，請多多包涵，初哥拋磚引玉，希望有能之士，多獻良策挽救這日漸褪色之「東方之珠」。社會上多有不同聲音，一切可行性，留待社會討論罷。

以上狂瀉的股份同是初哥常掛口邊的「業績見光死」模式，公布後大跌機率甚高，當然也有例外。股民購入公布業績股時，宜小心衡量值搏與否的問題。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)