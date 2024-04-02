林嘉麒：即時配送行業盈利拐點出現　順豐同城釋放價值

順豐同城為面向商家(to B)及面向消費者(to C)的同城配送服務，以及最後一公里的配送服務。前者期內收入按年增長12.8%至73.87億元，單量按年增長19%，而後者增長35.9%至50億元，整體規模明顯。由於餐飲外賣消費需求穩固，同時即時配送的消費習慣拓展至零售消費場景，非餐場景亦能維持穩健增長，在公司深化與大客戶的合作後，憑著年度活躍商戶和消費者規模擴大，整體結構明顯改善，平台上的年度活躍商家規模達到47萬家，年內與霸王茶姬、茉莉奶白、淘寶買菜、海王星辰等品牌商家達成合作，茶飲配送收入按年增長75%。同時，在醫藥新零售和互聯網醫院兩大核心醫療消費場景，提升承接能力，醫藥、美妝、母嬰、寵物與珠寶等零售品類收入按年實現高雙位數增長。

事實上，公司以全覆蓋的運力網絡， 中立的屬性，及智慧化新技術應用能力在行業有獨特的競爭力，而最後一公里服務的收入增長35.9%至50億元，主要得公司利用小時級/分鐘級的彈性配送網絡，而其中關鍵是騎手的質與量，公司期內活躍騎手進一步擴大至95萬名，按年增長21%。投資常言道，未有盈利前的企業只是炒作憧憬，而企業出現盈利後的投資價值就更高，順豐同城作為即時配送行業龍頭，加上港股現市況缺乏具投資主題，其股價未來走勢可多留意。

元宇證券基金投資總監 -林嘉麒(作者為註冊持牌人士)