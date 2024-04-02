廖嘉豪：調升泛歐600指數今年底目標至540點

花旗分析員調高泛歐600指數2024年底目標價，從之前的510點上調至540點(泛歐50指數目標價從4,900點上調至5,350點)，較目前有約6%的上升空間。泛歐600指數估值年初至今(截至2024年3月21日)已升約5%，目前12個月遠期市盈率為13.5倍，與過去15年中位數一致。花旗分析員傾向保守的估值假設，因為歐洲股市估值在過去央行減息周期中往往會被調高10至15%。調高目標價的三個主要因素包括聯儲局偏鴿、全球增長依然穩健，以及美元或走弱。

聯儲局表示即使美國通脹或經濟增長較預期強，但也無阻即將減息，上周聯儲局議息結果減低保持較高利率較長時間的風險，同時已準確好減息。歐洲央行似乎將在6月減息，而瑞士央行則已意外地減息。歐洲股市在減息週期前後往往走高。

2023年底以來，花旗分析員已上調全球GDP預測0.2個百分點，亦上調歐元區經濟預測0.5個百分點，原因是數據比預期強。花旗分析員亦認為中國現積極迹象，以及最近股市情緒穩定。花旗分析員仍預計今年全球經濟增長將放緩。但經濟增長預測較之前高亦有利包含花旗分析員觀點的自上而下的每股盈利預測。

花旗分析員同時預計美元將在2024年第二季度走低。全球增長預期觸底，最近環球製造業採購經理指數(PMI)改善並重回擴張區間均利淡美元。市場定價聯儲局較早減息，與花旗分析員6月份首次減息預測一致，也有助美元走弱，從而支持美國以外股市。

有初步迹象顯示歐股也初現一些廣泛好轉迹象。花旗分析員持續留意股市有否廣泛好轉的三個指標 1) 同等權重與市值權重指數表現差距、2) 價值股與增長股指數表現差距，以及3) 中小型股與大型股表現差距，似乎都在過去幾周觸底，反映歐洲股市中更多不同類型的股票表現均開始好轉。一旦宏觀經濟走勢和央行減息方向更加清晰，市場焦點重新放在企業盈利廣泛好轉，屆時領袖股的數量在中線亦會擴大。花旗分析員的歐洲整體配置超配週期性增長股中的科技、奢侈品和媒體行業，在價值股中超配原材料。

歐股遠期每股盈利增長勢頭(即市場預期的每股盈利預測變化)似乎也在改善，23個行業中有22個行業，其最新4星期的每股盈利增長勢頭均為正值，反映市場預期更多行業每股盈利廣泛好轉，明顯好過1個月前的表現，當時只有4個行業錄得正值，意味當時市場預測歐股整體盈利增長環境較具挑戰，盈利環境好改善或是歐股額外利好因素。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪