小米SU7熱銷股價曾飆16% 高盛指有驚喜上調目標至...

大行高盛發表報告，將小米目標價由18.9元上調至20元，維持「買入」評級。該行指，小米新車SU7讓人感到驚喜，定價21.59萬至29.99萬元人民幣基本符合該行之前的平均售價預期，但大定數量遠超預期，小米有成成市場潛在價格領導者而非價格追隨者的能力。

高盛認為，SU7三個型號之間的訂單組合更加平衡，估計SU7、SU7 Pro 和SU7 Max分別貢獻大約30%、40%及30%的訂單量。該行指，未來數月小米汽車產能的提升可能將成為大眾關注焦點。

另一方面，摩根大通亦於早前發表報告，指小米SU7定價極具吸引力，規格競爭力強，認為小米的電動車業務已經有了一個強勁的開端，並可能超出市場的出貨量預期，在短期到中期內引發股價的強烈正面反應，維持小米的「增持」評級。

據據小米汽車App顯示，SU7交付時間延長，部分訂單已排到半年左右。該公司曾表示，自SU7於上周開始銷售以來，27分鐘內就收到了超過5萬輛汽車的訂單。