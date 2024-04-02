【投資專題】次季環球尋寶　吼5大潛力板塊

環球股市今年首季表現不俗，美股道指曾升穿39,000點，日股則曾衝破4萬點關口。踏入第二季，港股會否追落後？散戶在不同板塊上有甚麼追、揸、沽策略？不妨留意這5大潛力板塊！

【超市電商股】美團股價築底回穩 京東宜趁低撈貨

中美兩國關係雖然陰晴不定，惟近年兩國的零售商卻互相「出海」對方市場，例如美國兩大超市巨頭沃爾瑪(Walmart)旗下的山姆會員商店，以及好市多(Costco)則先後進駐深圳，賣點不約而同是「大件夾抵」；而內地電商平台拚多多則推出美版Temu，連同快速時尚網購平台SHEIN同樣搶佔美國網購市場，更有指兩大平台曾超越亞馬遜(Amazon)成為美國人最愛購物平台。

因此踏入第二季，散戶不妨留意上述股票，逢低吸納、作長線持有，達至財息兼收。其中，以傳統道指成分股沃爾瑪為例，集團預估今年銷售額增幅會升3至4%，而截至去年12月底止的第四季各大部門營業收入亦全線上升。當中，美國同店銷售增長3.4%，沃爾瑪國際升17.6%，山姆會員店銷售增長2%，而會員費與其他收入更升13%。此外，其全球電子商務銷售額去年更上升23%，反映超市業無論身處通脹抑或通縮的大環境，都可以成為大贏家。

至於「行會員制」的好市多，股價近年走勢更強勁，自2020年疫情以來累升逾兩倍。好市多行較高檔的路線，金條、有機食品等統統有得買之餘，亦「一卡通行全球」，即假設你在深圳、台灣申請了其會員卡，該卡在北美等地同樣適用。Costco上季收入為584.42億美元，按年增長5.74%；其中淨銷售額573.3億美元，按年升5.7%，會員費收入增8.17%至11.11億美元；純利為17.43億美元，按年增18.89%。其中美國季內同店銷售增長4.8%，加拿大同店銷售增長9%，另深圳Costco的國際商店增長8.2%，三者均勝預期。

此外，屬新晉道指成分股的亞馬遜，其權重現時在道指30隻成分股中排名第17。集團截至去年底止的第四季業績顯示，佔總銷售額24%的國際電商業務，第四季按年增長17%至402億美元，相關經營虧損由2022年的22億美元收窄至4.19億美元。至於在一眾美股上市的電商股中，亞馬遜亦是市值最大的股份，截至3月27日止，其市值為1.87萬億美元(14.62萬億港元)。

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【新能源股】信義光能績優國策扶持 大行唱好

至於第二季可吼的板塊，新能源股同樣有得諗，事關相關板塊既有國策支持，早前不少公司交出亮麗業績亦撐起股價。另要留意，早前「新質生產力」成為熱搜詞語，外界猜測是指要以創新科技引領產業升級，包括新能源汽車及中國製造等，而新能源股就「食正」相關概念，故可看高一線。

花旗指，信義光能去年淨利潤較市場預期為高，預計今年公司有效玻璃產能將按年增長35.2%。雖然存貨壓力導致平均售價下降，但管理層預計第一季太陽能玻璃毛利率將按年上升，故將其2024至2025財年淨利潤預測上調4至7%，目標價相應由5.6元上調4%至5.8元，維持「買入」評級，又指7.3厘的預測股息率頗有吸引力。

美銀則認為，該公司指引今年產能按年升35%，跑贏市場，並指管理層預期太陽能玻璃需求增長兩至三成，受益於中國太陽能光電安裝去年12月急升，料信義光能於2024至2025年盈利增長透明度高，每股盈利預測各增長18%及10.5%，予信義光能「買入」評級及5.2元目標價。

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【奧運概念股】安踏成服裝供應商 伺機布局轉身要快

巴黎奧運將會於今年7月底舉行，事實上，法國CAC指數在3月初創了歷史新高，反映資金有所追捧。傳統而言，歷屆奧運都有資金在體育用品以至某些板塊上尋寶，相信今年亦不例外，投資者宜在第二季初率先布局，待股價累積一定升幅後再沽貨獲利離場。

其中，港人熟悉牌子PUMA、YSL、Gucci母企、法國奢侈品牌開雲集團(Kering)料可看高一線，雖然集團在巴黎上市，港人未必能夠涉足，但大家仍可買入其美國存託憑證(普通股)，觀乎市盈率為17倍，不算昂貴，若然奧運熱潮帶動世界各國旅客前來法國觀賞賽事，奢侈品股理應受惠。

此外，日本健康飲品寶礦力母公司大塚控股(Otsuka)股價在2021年東京奧運期間掀起炒風，及至現時股價更創歷史新高，若然複製相關概念至在法國上市的股份，估計持有Evian礦泉水、脈動(Mizone)維他命水的達能集團(Groupe Danone)亦獲資金追捧。

同樣地，達能集團早年亦透過美國預託證券(ADR)在美國場外交易集團(OTCQX)上市，該企早前亦表示對今年業績有信心，估計銷售額按年升幅為3至5%，原因是價格上漲抵銷了銷量下跌問題，且提高利潤率。翻查業績，該企去年全年經營利潤率為12.6%，較2022年上升0.4個百分點。

至於近年人氣跑鞋Hoka，以及UGG母企Deckers Outdoor在3月成為標普500指數成分股，雖然其股價自2021年起已錄得約10倍升幅，市盈率亦達46倍，但Hoka在2012年獲Deckers Outdoor收購後，其收入由300萬美元飆升至逾14億美元，受惠在家工作(WFH)的新風潮成為新興品牌，且不似Nike、Adidas等受高庫存問題困擾，所以建議趁低吸納作長線持有。

回顧安踏在歷屆奧運年，包括2012年倫敦奧運、2016年巴西奧運以及近年的東京奧運，假設散戶在4月1日買入至8月1日賣出，回報表現分別為負48.7%、負4.17%以及29.63%，當然中間股價亦有升跌，所以散戶要轉身夠快捕捉安踏走勢，不然就會「偷雞不成蝕把米」。

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【A股救市概念】國壽估值低 內需家電股受惠舊換新

中央連番出招救市令A股在龍年開局表現報捷，的確，本港散戶除了可以買賣港股及美股獲利，留意A股亦是選擇，就以回顧近10年前滬港通開通為例，倘若當時在股價100至200元人民幣買入100股貴州茅台，長揸至今，未計利息帳面已賺逾10倍，亦進帳逾10多萬元人民幣。因此，投資者不妨透過滬深港通買入A股，尋找一些低估值、高回報的股份，他日股價兼人民幣匯價一同節節上升，便成為升市贏家。

另邊廂，隨着中央早前力谷內需研推動消費品「舊換新」，冀大規模更新設備，內需家電股美的、格力等亦可看高一線。港人對美的電器應有一定認識，其實不僅家電，美的還提供工業機器人、電梯與扶梯、新能源及工業技術等產品。

美的電器在深交所上市之餘，之前亦已經遞表申請在港上市。其上市文件顯示，美的在1968年成立，前身從事生產塑料及金屬製品。2020至2022年及截至2023年6月30日止6個月，淨利潤率分別為9.6%、8.5%、8.6%及9.4%。

現時美的A股股價在66.22元人民幣，市盈率在12至14倍，所以一旦美的在港啟動公開招股，料AH股會有炒作空間。

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【航運股】東方海外去年純利跌 望首季改善

馬士基業績或有驚喜

至於去年底至今紅海危機影響持續，是航運股看高一線的原因。其中，台灣的長榮早前發放第二季數據，指2月雖然是春節假期，但受到地緣政治的持續性影響，平均運價靠穩，帶動2月營收至301.69億元新台幣，按月增加6.41%，按年上升61.51%；累計首兩月合併營收585.21億元，按年增30.27%。

航運公司龍頭馬士基亦預期，紅海危機可能持續至今年下半年，因運船要繼續繞道而行，他們亦加價一倍應對情況，所以且看馬士基今年首季業績會否有驚喜，因「買股票就是買預期」。

另據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需增長預測，估計今年供給增長為9.7%，需求增長為3%；至2025年兩者的預估表現為5.2%及2.5%，可見航運股今年或有否極泰來、東山再起之勢。