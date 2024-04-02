陳炳強：港股次季可睇好　金價超買唔追得住？

港股首季跌逾500點，至於次季表現，資深股評人陳炳強認為將好過第一季。他指出， 恒指自2月中旬以來，主要在16,000至17,000點水平上落，預期短期仍會在此區間橫行。不過，距離內地上次減息降準已有一段時間，中國經濟動力未見明顯增強，料第二季將有進一步刺激經濟措施出台，對港股有一定支持作用，相信恒指升穿17,000點關口後，次季末可上望17,300點甚至18,300點。

金價勢如破竹，連續兩日破頂。不過，陳指出美國上月製造業活動意外回復擴張，帶動債息上揚，在減息預期降溫，以及美元仍然強勢下，對金價有一定牽制作用。另外，金價現時已升至超買水平，短期有機會出現技術調整，不妨觀望能否守穩下方支持約2,200美元，再考慮是否買入相關股份。