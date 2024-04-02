李偉傑：粵海投資核心業務穩定向好　獲大股東增持前景正面

粵海投資母企粵海控股於上周二至上周四(3月26至28日)在場內以每股平均價約3.51元，增持1,425.8萬股，涉資5,004.56萬元。粵海控股增持決定是對粵海投資前景的信心及長期投資價值的認可，粵海控股更明言將適時加碼，投資者值得留意。完成交易後，粵海在公司的持股比例由56.49%增加至56.71%。

粵海控股增持粵海投資是一個明智的決定。因為粵海投資的核心業務的水資源業務表現持續穩定，年內供水量達22.09億噸，東深供水項目收入63.83億元，並簽訂2024至2026年水價協議，將為公司未來三年帶來穩定現金流入。此外，其他水資源項目踴躍拓展，形成規模效益，收入按年增長1.1%。從長期來看，隨着業務規模擴大，水資源業務將繼續為公司提供可靠利潤增長點。

非水業務方面，隨着疫情緩和，粵海投資酒店業務成功扭虧為盈，收入大幅增加67.8%。物業投資表現穩定，出租率高位持續。其他新業務板塊如電力及路橋業務亦穩步恢復增長。非水業務多元發展，有利於分散未來風險。展望未來，管理層將秉持「穩中求進、提質增效」的策略，打造各業務發展動力。同時把握大灣區帶來的機遇，不斷提升業績水平。

公司現金流情況向好，經營活動年內淨現金流入約為107.11億港元，比較2022年淨現金流出13.99億港元明顯改善。公司現時之現金資源，加上經營業務產生穩定之現金流量，足以應付集團履行其債務責任及業務經營所需。

總體而言，粵海投資憑藉在水業務等領域穩定的基礎，未來發展前景廣闊。管理層策略明確，有利公司長期尋找到新的增長點。現時新派息政策下，現價計亦超過8厘股息率，同時預計未來再減值機會有限，在現水平可作中長線持有，經過市場消化新派息政策後，中線有望重上三月中反覆整固水平4.80元。

華盛證券財富管理部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)