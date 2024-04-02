黃竹坑站Blue Coast加推174伙　平均呎價23892元

長實執行董事趙國雄表示，加推單位定價是「蝕少啲」，呼籲準買家「有撈趁手」。首輪將發售的422伙折實平均呎價約22,955元，依然是蝕大本，對銷情非常有信心，預計首輪銷售後，價錢會有較大幅度調整。

長江實業營業部首席經理郭子威指，加推的價單3號，單位定價已輕微提價0.81%至1.73%。該公司營業部助理首席經理楊桂玲稱，價單3號涵蓋38伙兩房，136伙三房單位，當中已包括曾計劃招標的第1A座樓王單位。整批單位折實價介乎954萬至2,649.4萬元，折實呎價由20,400至27,257元。

至於，首輪銷售安排方面，發售當日會上午10時至10點半起報到，並進行即場抽籤決定買家揀樓次序。首輪銷售將於周五(3日)下午3時截票。發展商指，首輪發售單位市值約88億元。