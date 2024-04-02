泰峯已售327伙　套現22億元　未來採取惜售策略

樓市撤辣後市場購買力釋放，王新興集團發展的九龍灣泰峯銷情持續，項目合作夥伴，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，該盤至今已售出327個單位，佔全盤伙數超過4成，套現約22億港元。

他指出，因應樓盤銷情將近一半，未來將會採取惜售策略，餘下未推單位或保留至現樓階段推出，並透露有機會上調價格。

王新興集團董事總經理王惠貞表示，樓盤開售至今反應理想，買家以用家為主，佔約九成選用即供付款辦法。其中大單位備受市場歡迎，以換樓客為主，至於一房買家不少為周邊分支家庭，並計劃提供連裝修單位，將來供買家選擇。

此外，為配合銷售，美聯物業與經絡按揭轉介為項目提供置業及按揭優惠，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由即日至4月30日期間，首5名經由該行購買該盤一手住宅單位的買家，可獲贈價值約8,800港元家具禮券，總值約44,000元。

他預期，4月份新盤市場將持續熱鬧，全月有望錄約3,500宗成交，二手交投有望保持約5,000宗，樓價將會有輕微增長。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，公司亦將為泰峯買家提供「置業易高成數Ｈ按優惠」，按揭成數達9成，按息全期低至銀行同業拆息(Hibor)加1.3厘，上限低至最優惠利率(P)減兩厘，即封頂息率低至4.125厘，現金回贈達1.75%，年期最長可至30年，另提供高存息戶口。