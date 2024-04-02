刺激港股流動性將進行中長期研究　作4方面探討

立法會財經事務委員會將於下周一(8日)討論促進證券市場流動性和競爭力的措施，財經事務及庫務局呈交的文件披露，去年8月成立促進股票市場流動性專責小組(下稱專責小組)提出共12項改善港股市場競爭力的短期措施，至今大部分已經實施，其餘預計將在今年上半年內推行或就具體建議展開公眾諮詢。另外，香港證監會和香港交易所正按照專責小組建議的中長期方向研究進一步措施，並循完善上市機制、優化交易機制、提升市場資訊服務及加強市場推廣4方面探討。

其中，就優化交易機制，基於港股現時以「手」為單一買賣單位，每「手」股數由上市公司自行決定，有聲音指安排缺乏一致性，對散戶入市構成障礙。港交所會對股票買賣單位安排和有關市場影響作全面檢視，並研究相關事項，包括手數安排、收費等。

另外，港交所和證監會亦將探索進一步優化主要衍生產品的持倉限額、優化現時相關保證金和抵押品的要求，及降低提供保證金和抵押品成本，以提升效率和更好地滿足風險管理需要。

至於短期措施，涵蓋上市制度、市場結構、交易機制等各方面。其中，港交所已就推出庫存股份機制諮詢市場，建議刪除有關注銷購回股份的規定，以庫存方式持有購回股份，預計在今年上半年刊發諮詢總結文件，落實未來路向。值得留意的是，在港註冊成立的上市公司，會受制於現行的《公司條例》，故財庫局建議修訂《公司條例》，目標在下半年向立法會提交條例修訂草案。