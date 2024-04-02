元朗雨後周五推售57伙　樓盤累計套現近14億元

新界區上車盤銷情向好，加快推售步伐。星星地產旗下元朗雨後，落實本周五(5日)推售57伙，當中56伙以價單形式發售，折實平均呎價約14,057元，而餘下的1伙為26樓頂層連平台及天台特色戶則採取招標形式發售。

該公司主席及首席執行官陳文輝表示，項目於復活節期間到現場參觀示範單位的人數，錄得本年新高，故推出多個26樓連天台特色單位，平均呎價約15,010元，預料相關單位將迅速沽清。該盤於3月售出43個單位，套現近3億元，全盤迄今累計沽出231伙，套現近14億元。

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，周五將發售的價單單位實用面積由294至717方呎，折實價390.97萬至1,025.95萬元，折實呎價由12,799至15,719元。其中，可遠眺大帽山的26樓M室，實用面積372方呎一房，連312方呎天台，折實價為538.33萬元，折實呎價約14,471元。

星星地產銷售及市場推廣高級主任王楚欣指，項目鄰近同系另一商廈項目虹方，睇樓客凡於本月親臨雨後現樓參觀示範單位，可即場獲贈相等於200港元的虹方指定餐飲優惠現金券，即時扣減餐飲消費。