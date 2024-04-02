補地價縮水！工廈轉住宅標準補地價大減一半

香港地價從高位回落不少，地政總署公布最新工業大廈標準補地價水平，以工廈轉為住宅用途減幅最大，包括港島、九龍東、九龍西、新界南及新界北五個主要地區，實際補地價按年下調約45%至51.3%不等。

標準補地價的計算方法，是以更改用途後的價值，扣減原有用途的價值。該署資料顯示，各區補地價前為工廈用途的每方呎的價值介約1,486至2,880元，減幅約20%至22.9%。而補地價發展作住宅物業後的價值，各區最新每方呎約3,159至7,478元，較一年前大減約38%至38.2%不等。

由於補地價後價值減幅明顯大於補價前，因此「工轉住」的實際補價出現大幅下調，以總樓面不變下計算，各區以包括荃灣、葵涌的新界南跌幅最大，由更新前每方呎約3,716元，大減超過一半至約1,812元。

至於九龍東為較常有工廈改為住宅發展的地區，該區最新每方呎補價約2,880元，較原先約5,574元，亦明顯下調約48.3%。至於港島、九龍西及新界北，相關減幅則介乎約45%至48.6%。

假設重建為全新商廈或現代化工廈用途，實際補價減幅則介乎約13.3%至20%，各區每方呎補價約743至2,694元。