全球億萬富翁創新高達2781位　呢個行業今年富豪數目勁升！

《福布斯》發布2024年全球億萬富翁排行榜，發現億萬富翁數量比以往任何時候都要多，上榜人數總共2,781人，按年多141人，亦比2021年創下的紀錄多26人。億萬富翁們的財富資產總規模高達14.2萬億美元，比2023年增加2萬億美元，亦打破2021年的13.1萬億美元紀錄。

三分之二的上榜成員身價超過一年前，但仍有四分之一的億萬富豪「瘦身」了。大部分收益來自20大的億萬富豪，自2023年以來，他們的身家總計暴漲7,000億美元，而美國目前擁有創紀錄的813名億萬富豪，總資產達5.7萬億美元。

儘管消費支出疲弱和房地產泡沫破滅導致2,000億美元的財富消失，並讓89名內地億萬富翁退出富豪行列，但中國仍以473位富豪的1.7萬億美元財富位居第二。印度的億萬富翁也創下新紀錄，共有200名，排名第三。為了計算淨資產，福布斯使用了今年3月8日的股價和匯率。

值得留意是，有17位億全球萬富豪來自加密領域，這些投資者和企業家持有的加密資產、公開披露的股票投資組合以及私人財富的總價值估計約930億美元，是去年上榜的9位加密領域億萬富豪總財富（370億美元）的兩倍多。

虛擬貨幣交易平台幣安創始人兼前行政總裁趙長鵬連續第3年成為加密貨幣首富，目前的身價估計為330億美元，遠高於去年的105億美元，位居全球億萬富翁排行榜第50名。此外，還有Coinbase行政總裁阿姆斯特朗（Brian Armstrong）、有「比特幣大好友」之稱的微策略（MicroStrategy）創始人兼行政總裁Michael Saylor等亦有份入選。