細屋換大樓！深井客沽兩房改購套三房　成交呎價穿8千

樓價回落，換樓客趁勢「升級」，同區客沽出兩房單位後，即以520萬元換購深井麗都花園套三房戶，呎價低於8,000元有交易。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原葉偉明表示，薄扶林花園6座高層A室，實用面積約698方呎，套三房間隔，望內園及山景，原先叫價968萬元，最新以820萬元成交，呎價約11,748元，新買家為用家。

●美聯盧浩稱，大坑莊苑低層A室，實用面積約530方呎，套三房間隔，近期叫價約928萬元，在區內居住的外籍華僑租客，由於已不須付辣稅，議價後以865萬元承接，呎價約16,321元。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣西九四小龍4月首天即錄得3宗買賣，泓景臺1座中層H室，實用面積約506方呎，兩房間隔，最初叫價830萬元，近日調整至715萬元，以705萬元易手，累減125萬元，呎價約13,933元。

●中原任展雄指，長沙灣凱樂苑C座高層5室，實用面積約395方呎，一房間隔，望樓景，未補價第二市場叫價468萬元，以460萬元易手，呎價約11,646元，新買家為外區白居二上車客，單位近5年帳面升值約75%。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園18座中層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場以479萬元易手，呎價約9,897元。

●利嘉閣郭煥然稱，茶果嶺麗港城32座低層E室，實用面積約687方呎，套三房間隔，新買家為外區客，單位去年8月叫價850萬元，議價後終以725萬元易手，呎價約10,553元。

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新界區

●晉誠地產鄧錦雄表示，深井麗都花園4座高層F室，實用面積約657方呎，套三房間隔，成交價520萬元，呎價約7,914元，新買家為同區業主，剛售出同區兩房單位，隨即購買大單位自住。

●晉誠地產劉嘉麟指，深井浪翠園4期13座低層D室，實用面積約470方呎，兩房間隔，放盤一年，最初叫價620萬，後累積減價至480萬元，由外區上車客再議價以453.8萬元購入，呎價約9,655元，低市價約4%。

●香港置業熊建明表示，馬灣珀麗灣25座低層B室，實用面積約837方呎，套三房連工人套房間隔，去年底以868萬元放盤，近日叫價調整至838萬元，新買家計劃由租轉買，以740萬元成交，呎價約8,841元。

●美聯李貫甡指，青衣灝景灣6座中層B室，實用面積約849方呎，套三房設計，享全海景，3月以1,350萬元放售，區內客於青衣睇樓一段時間，議價後以1,270萬元承接，呎價約14,958元。

●中原余仲平表示，荃灣上月錄約246宗二手買賣，創13個月新高，荃威花園J座高層6室，實用面積約480方呎，兩房間隔，叫價395萬元，減價28.1萬元，以366.9萬元沽出，呎價約7,644元。

●中原林恩信稱，荃灣萬景峯5座高層C室，實用面積約822方呎，四房間隔，上月調低叫價至1,650萬元，經議價後，最終再減132萬元，以1,518萬元沽出，呎價約18,467元，新買家為區內換樓客。

●中原王勤學表示，元朗剛過去的復活節假期，錄得19宗二手買賣，YOHO Town第8座中層H室，實用面積約422方呎，兩房間隔，叫價635萬元，減價15萬元，以620萬元沽出，呎價約14,692元，3年多帳面蝕50萬元。

●美聯馮根明指，元朗映御2座中層E室，實用面積約423方呎，兩房設計，早前以528萬元放售，區內收租客議價後以490萬元承接，呎價約11,584元。

●利嘉閣呂國雄表示，元朗海錦豪園單號屋，實用面積約1,248方呎，套三房間隔，以1,450萬元成交，呎價約11,619元，原業主於2013年以約800萬元買入，轉手帳面獲利約650萬元。

●利嘉閣鄧啟林指，元朗錦田北PARK YOHO Venezia第6A座中層D室，實用面積約723方呎，套三房間隔，專才客居港數年，終以710萬元由租轉買，呎價約9,820元，原業主於2016年以約772.6萬元買入，帳面貶值62.6萬元。

●中原賴作智表示，上水中心6座中層H室，實用面積約623方呎，套三房間隔，放盤短時間內，零議價後以850萬元易手，呎價約13,644元，新買家為區內換樓客。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺居屋景盛苑B座中層6室，實用面積約435方呎，兩房間隔，望內園景，放盤兩個月，未補價第二市場叫價260萬元，獲同區白居二買家洽購後，調整至240萬元承接，呎價約5,517元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺上水3月錄約150宗二手買賣，粉嶺海燕花園中層A室，實用面積約761方呎，三房間隔，開價約820萬元，日前議價後以808萬元易手，呎價約10,618元，新買家為用家。

●中原徐家倫指，大埔白石角雲滙5座中層B3室，實用面積約284方呎，開放式間隔，以396萬元沽出，呎價約13,944元，原業主持貨約5年，帳面蝕讓約120萬元，或貶值約23.3%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑B座高層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價680萬元，最終減價12萬至668萬元成交，呎價約10,277元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍3月共錄約225宗二手買賣，按月增加約2.8倍，其中大圍盛薈2座北翼高層D室，實用面積約678方呎，套三房間隔，開價約1,100萬元，議價後以1,088萬元易手，呎價約16,047元。

●中原劉俊杰指，大圍柏傲莊I的3B座中層B室，實用面積約431方呎，兩房間隔，叫價約900萬元，議價後連租約以895萬元易手，呎價約20,766元，原業主於2020年以895.7萬元買入，約4年近平手離場。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山曉峯灣畔5座低層B室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望海景，放盤3個月，叫價690萬元，成功以625萬元沽出，呎價約12,967元，原業主於2020年4月以730萬元購入，約4年帳面虧蝕105萬元。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山迎海．星灣御25座中層C室，實用面積約511方呎，兩房設計，早前以750萬元放售，獲用家議價70萬元，以680萬元承接，呎價約13,307元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山3月共錄約123宗二手買賣，雅濤居1座低層A室，實用面積約779方呎，套三房間隔，開價約950萬元，議價後以850萬元易手，呎價約10,911元，新買家為用家。

●利嘉閣歐柏倫稱，西貢匡湖居第1期單號屋，實用面積約1,187方呎，連1,280方呎花園及車庫，外區換樓客以2,668萬元購入，呎價約22,477元，原業主於2006年以約1,450萬元買入，帳面獲利約1,218萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳公屋寶林邨寶泰樓高層3室，實用面積約381方呎，兩房間隔，有裝修，上月未補價第二市場以250萬元放售，近日調整至210萬元，白居二買家即睇即議價，最終以195萬元成交，累積減幅約22%，呎價約5,118元。

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