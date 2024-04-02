港鐵上蓋項目周六開賣422伙　啟德跑道區豪宅示位曝光

港島鐵路站上蓋新盤低開推售突圍，收票反應理想，發展商同日加推兼落實周六(6日)首輪發售422伙。啟德跑道區豪宅盤的示範單位首度曝光，準買家需出示100萬元銀行本票才可參觀。

●港島南岸第3B期Blue Coast5日累收1.5萬張入票

●啟德天璽•海示範單位首度曝光

●赤柱ONE STANLEY計劃7日內上載招標文件

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(2日)公布自上周五起開放示範單位予預約人士參觀後，反應踴躍，故最快7日內上載招標文件。發展商指，項目預約參觀示範單位的名額持續爆滿，大部分查詢均對4房4套設計的特色住宅及獨立洋房感興趣，當中分別60%屬用家、投資者佔40%。而內地客亦佔整體約50%。

●九龍灣泰峯擬將部分單位保留至現樓推

王新興集團發展的九龍灣泰峯銷情持續，發展商指，該盤至今已售出327個單位，佔全盤伙數超過4成，套現約22億港元。因應樓盤銷情將近一半，未來將會採取惜售策略，餘下未推單位或保留至現樓階段推出，並透露有機會上調價格。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期單日沽5伙

●啟德澐璟連沽3伙兩房共涉近4,750萬元

●元朗雨後周五賣57伙

星星地產旗下元朗雨後，落實本周五(5日)推售57伙，當中56伙以價單形式發售，折實平均呎價約14,057元，而餘下的1伙為26樓頂層連平台及天台特色戶則採取招標形式發售。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，項目於復活節期間到現場參觀示範單位的人數，錄得本年新高，故推出多個26樓連天台特色單位，平均呎價約15,010元，預料相關單位將迅速沽清。

●啟德天瀧單日招標售出兩伙 吸金8,723萬元

●啟德維港1號兩房876萬元成交

●屯門OMA by the Sea三房呎價約13,142元

●青衣明翹匯三房呎價約17,672元