港鐵上蓋項目周六開賣422伙 啟德跑道區豪宅示位曝光
2024年04月02日 22:01
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港島鐵路站上蓋新盤低開推售突圍，收票反應理想，發展商同日加推兼落實周六(6日)首輪發售422伙。啟德跑道區豪宅盤的示範單位首度曝光，準買家需出示100萬元銀行本票才可參觀。
●港島南岸第3B期Blue Coast5日累收1.5萬張入票
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周二(2日)公布加推價單3號，提供174伙，折實平均呎價約23,892元。發展商同步落實本周六(6日)盡推首3張價單共422伙作首輪銷售。消息人士指，項目截至今日下午約6時，5日之內已接獲約15,000張入票，凍結資金約15億元，按本周六發售422伙計，亦已錄超額認購逾34.5倍。
●啟德天璽•海示範單位首度曝光
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，由上月中開售至今(2日)，在三周內售出32伙，套現近20億元。新地副董事總經理雷霆表示，相信接下來全區做價紀錄會由天璽•海繼續打破。買家中非本地客的比例佔逾一半，並以內地客為主。已售出單位平均每伙成交價約6,200萬元，平均成交呎價約45,336元。發展商是日首度開放3個示範單位供傳媒參觀。
●赤柱ONE STANLEY計劃7日內上載招標文件
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(2日)公布自上周五起開放示範單位予預約人士參觀後，反應踴躍，故最快7日內上載招標文件。發展商指，項目預約參觀示範單位的名額持續爆滿，大部分查詢均對4房4套設計的特色住宅及獨立洋房感興趣，當中分別60%屬用家、投資者佔40%。而內地客亦佔整體約50%。
●九龍灣泰峯擬將部分單位保留至現樓推
王新興集團發展的九龍灣泰峯銷情持續，發展商指，該盤至今已售出327個單位，佔全盤伙數超過4成，套現約22億港元。因應樓盤銷情將近一半，未來將會採取惜售策略，餘下未推單位或保留至現樓階段推出，並透露有機會上調價格。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期單日沽5伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周二(4日)售出5伙，成交價介乎610.69萬至672.29萬元，單日吸金3,160.39萬元。其中，6B座8樓A1室，實用面積450方呎，兩房連儲物室間隔，以672.29萬元成交，呎價約14,940元。
●啟德澐璟連沽3伙兩房共涉近4,750萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周二(2日)錄得3宗成交，單日套現近4,750萬元。是日售出單位均屬兩房連儲物房間隔，包括5座17樓C室，實用面積619方呎，以1,705.75萬元成交，呎價約27,556元。
●元朗雨後周五賣57伙
星星地產旗下元朗雨後，落實本周五(5日)推售57伙，當中56伙以價單形式發售，折實平均呎價約14,057元，而餘下的1伙為26樓頂層連平台及天台特色戶則採取招標形式發售。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，項目於復活節期間到現場參觀示範單位的人數，錄得本年新高，故推出多個26樓連天台特色單位，平均呎價約15,010元，預料相關單位將迅速沽清。
●啟德天瀧單日招標售出兩伙 吸金8,723萬元
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周二(2日)以招標形式售出2伙，吸金8,723萬元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，最新售出的單位包括第5座16樓A室，實用面積1,382方呎，四房間隔，成交價5,043萬元，呎價約36,491元。
●啟德維港1號兩房876萬元成交
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周二(2日)售出2B座20樓E室，實用面積452方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以876.4萬元成交，呎價約19,389元。
●屯門OMA by the Sea三房呎價約13,142元
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，周二(2日)招標形式售出第2座12樓A2室，實用面積942方呎，屬三房連套房，梗廚及工作間，成交價1,238萬元，呎價約13,142元。發展商指，自財政預算案撤辣後，買家對樓市信心明顯增強，該盤在最近三周內連環沽出10伙大單位，實用面積由828至942方呎，全屬兩房及三房戶型，並套現逾1.1億元。
●青衣明翹匯三房呎價約17,672元
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，新近以1,426萬元售出1座3樓A室，實用面積807方呎，三房一套連儲物室及多用途房連洗手間單位，呎價約17,672元。據悉，買家為荃灣換樓客。