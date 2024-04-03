東方日報B1：中資股未買得　續捧印度

宏利投資管理近期在印度股市獲利套現，透過加倉中資股增加配置新興市場股票。該行相信中國經濟會企穩，且未來12個月內對風險資產的偏好會略為改善，但其投資組合的依然「低配」中國，即比重低於MSCI新興市場指數之類基準對中國的權重。

麥樸思更直率說，投資中國，買台股一樣可以。旗下Mobius Capital Partners的新興市場基金，2月底在「中國」(內地)的投資比重僅1.4%，於列出的單一市場當中僅排第6，排頭位的正是台灣，之後依次是印度、南韓、土耳其和巴西，台灣和印度的權重分別為8.6%及8%，10大持股沒有「中國」，反而有台灣的元太科技和台光電子。由於該基金素來偏好中小型股，不見台積電不令人意外。

他稱：「港股估值是平過印度，但我愛看的是資本回報率(ROC)和股本回報率(ROE)，印度股票都很出色，也追得上外界覺得高的市盈率(PE)……之前印度央行開腔憂慮資產泡沫，但他們一定是保守的，也傾向凍息防止經濟過熱，但這種升浪通常都較央行願見的持久。」

麥樸思評論中資股亦話中有話︰「嗯，我相信可以留意政府的公司(國企)，你知道當局很希望他們能主導中國市場……但還是那句，如果你看資本回報率和其他估值指標，你會發現不是那麼吸引，沒有多大的潛在升幅讓你想買。」這不僅是因為政策改變，也因為經濟增長放緩，已不是砸錢就能成事的年代，「你要比以前精挑細選得多」。

剛好國家統計局上周的數據顯示，規模以上(主營業務每年收入至少2,000萬元人民幣)民營工業企業今年首兩個月的利潤率僅3.52%，按年跌0.04個百分點，跟疫情前2019年同期相比低0.79個百分點，國企2019年及今年首兩個月的利潤率卻分別有5.26%及5.99%。全年計，民營及國營工業企業的利潤率2019年分別為5.67%及5.25%，2023年分別為6.16%及4.8%，可見民營盈利能力下滑。

大和中國股票策略師潘加州評論，幾個月前選股真的是國企優於民企，尤其是國企高息，現在已無特別偏好，以行業景氣配置便可，預計出口今年會有復甦，工業股會有客戶補庫存的主題，下游工業股產能利用率有望改善。

大型對沖基金橋水創始人達利奧上周才警告，中國「不減債及放寬貨幣政策恐面對迷失10年」，周二又說中國政府朝正確方向邁進，風險可控，「問題不是我應否投資中國，而是要投資多少。」