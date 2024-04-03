萬科績差惹負評　股價曾破底　摩通料插落4.2元

各大行對萬科去年減磅業績明顯不收貨，其中摩根大通的看法較激，不但對萬科H股評級由「中性」降至「減持」，目標價亦由5.8港元進一步降至4.2港元，堪稱全城低位。該行直指，萬科將經歷一個充滿挑戰的去槓桿、極力爭取銀行和國有企業支持再融資的過程，相信投資者對公司短期流動資金的擔憂，將難以消除。

摩通：削債千億方可避違約

按摩通的基本預測，萬科可避過違約，前提是實現未來兩年削減付息債務千億元(人民幣‧下同)目標。換言之，要大規模出售資產，或由深圳地鐵集團等股東從中提供協助。同時，萬科需要將更多資產證券化，例如商場、物流等項目，以及進行股權融資。

滙證研究、野村及建銀國際也幾乎把萬科H股目標價「腰斬」。對於該企不派息的舉措，滙研解讀為流動資金的壓力，估計需提高銷售合約，亦要節省資金以償還債務。該行續留意到，公司似未有應對長期債務的計劃，恐再次引發投資者的憂慮，拖累股價。

針對2023財年業績，野村直指，萬科仍存在經營和財務困難，如核心利潤跌幅甚於收入跌勢。不過，由於公司自去年第三季以來經營和財務困難加劇，令人失望的財報對市場來說，沒有帶來顯著負面影響，只是表明風險未除。目前更迫切的問題，是公司的保護償付能力，該行認為，管理層已將改善資產負債表作為戰略任務。

建銀國際出手調低萬科H股目標價的幅度最狠，由11港元大削至5.7港元，降幅達48.18%，評級由「跑贏大市」下調至「中性」。該行提到，萬科去年業績欠佳不在話下，考慮到公司今明兩年的去槓桿計劃，將重視銷售多於利潤率、流動性多於價值、償債多於派息，因此將今明兩年其盈利預測下調43至52%。最後更「踩多腳」，稱其H股股價雖已破底，但目前未見短期的催化劑。

管理層遭舉報疑涉不法經營

撇除業績慘不忍睹、再遭大行一沉百踩之外，萬科被合作夥伴煙台市百潤置業舉報管理人員的多種經營問題，惟萬科迅速回應指，煙台市百潤置業在網上發布對公司和公司負責人員的惡意言論，內容嚴重失實。雙方糾紛目前已進入司法程序，對於相關不實指控和商業詆毀，公司會採取法律行動維權。