黃雯怡：中國建材受惠內地經濟企穩

中國建材為全球最大的水泥生產商，也是是全球最大的玻璃纖維等新材料的生產商。去年純利38.6億元人民幣(下同)，按年跌52.5%，符合市場預期，主要受水泥、混凝土、骨料產品售價及銷售下滑影響。期內，營業收入2,102億元，按年跌10%，其中基礎建材部分減少284億元，按年下降19.3%；工程技術服務分部收入增加27億元，按年增長6.4%；新材料分部收入增加16.5億元，按年增3.6%。

近期國常會對房地產進行了系統、積極的表態，提出包括「推動城市房地產融資協調機制落地見效」，「系統謀劃相關支持政策，有效激發潛在需求」等政策目標，市場憧憬資金支持將帶動房地產市場見底。中國建材作為龍頭水泥供應商可受惠。

中國建材當前市盈率約6倍，已宣派末期股息每股約0.25港元，息率逾8厘，高於同業。估值吸引，股價有修復空間，建議3港元買入，暫上望阻力位3.9元，跌破2.8元止蝕。

英皇資本財富管理分析方案高級研究分析員 黃雯怡