李偉傑：順豐同城未來收入有望再上

根據早前順豐同城公布去年收入，按年增長21.1%至123.87億元，總單量更增長超三成，同時實現淨利潤6,490萬元，全年純利5,059.5萬元，2022年同期淨虧損近2.87億元，去年經營現金流入約2.66億元同樣轉正。其中，非餐飲業務收入同比增長21.2%，成為成長重要動力。此外，公司持續擴張服務覆蓋範圍，積極把握流量多極化趨勢，作為接入平台最為廣泛和深入的第三方即時配送服務商之一，推動與各大內地生活服務平台共建生態，覆蓋全國300多個城市，並不斷探索機會嘗試新的合作場景，持續推動B端收入增長。

深耕下沉市場擁有巨大發展潛力，公司在2023年縣域市場收入大幅增長147%，去年超過一半新增門店是來自下沉市縣，而順豐同城於下沉市縣開展各類新場景業務，如快遞(驛站)共配、社區團購、同城洗護等服務，有效整合零散的本地物流資源。全國縣城覆蓋超1000城，覆蓋率達60%，證明公司在拓展新業務及優化布局方面的成功執行能力。

除了業務發展外，技術提升亦是順豐同城的競爭優勢來源，公司擁有自建的城市物流系統，能通過AI算法和大數據分析精準調度騎手，改善履約時效及降低運送成本。除此之外，亦於企業各環節推動營運數碼化及AI決策智慧化，其中公司進一步推廣「豐配雲」SaaS即時物流系統，為配送服務商和自有配送團隊的商家提供一站式同城物流解決方案。公司亦在城市商業區、校園、產業園區等封閉園區內，對無人機、無人車的配送方案和營運模式進行測試且取得階段性的成功進展。

另一方面，公司亦一直以行動展現對前景的高度認同。去年10月起啟動2億港元回購計劃，績前已回購近1.1億元的股份。回購開始後股價亦攀升超過四成，跑贏同業及大市。公司績後亦見又開始擇適當時機繼續回購行動。

總體而言，順豐同城作為即時配送龍頭，擁有行業龍頭優勢。隨着下沉市場日益開放，公司作為專注其中的第三方平台，定能受惠於未來增長。同時，技術和營運效率的提升亦為長期發展注入動能。加上經過多年深耕配送服務，去年終於帶來顯著成果，盈利能力已逐步浮現，投資者可考慮作中長線持有，期待未來業績持續增長，建議可在20天移動平均線水平8.8港元吸納，短線目標看今年一月高位11港元，假若中期業績盈利持續帶來改善，中長線目標可看13港元，防守位置在8港元水平。

華盛證券財富管理部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)