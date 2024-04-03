比特幣屢創新高　惟靠「泡菜溢價」賺快錢有難度？

外媒報道，比特幣在3月中旬創下歷史新高後，「泡菜溢價」(kimchi premium)再次成為焦點。「泡菜溢價」是指比特幣在南韓上市時與在歐美交易所上市時之間的價格差異。雖然某些人可能視為套利機會，但想要賺快錢並不容易。

根據Coin Metrics數據，比特幣在3月13日飆升至73,000美元以上，創下紀錄，不過此後已跌穿7萬美元水平。隨比特幣上試新高，「泡菜溢價」也飆升。據加密貨幣數據供應商Cryptoquant數據，衡量「泡菜溢價」的「韓國溢價指數」(KPI)於3月16日達到10.88%，是2021年5月以來最高水平。這意味比特幣在南韓的交易價格比全球現貨價格高出約10%。

造成價格差距的因素之一，是南韓對加密貨幣的高需求。「泡菜溢價」看似提供套利機會，但事實並非如此簡單。理論上，投資者可以在國際交易所用較低價格買比特幣，並以較高價格將加密貨幣轉移至南韓比特幣交易所，並透過在南韓交易所出售，以賺取無風險的利潤。

然而，加密貨幣挖礦公司GoMining的南韓區域經理Baik Seunghoon解釋，由於韓圜受到管制，國際投資者很難採用這種套利策略。

根據卡加利大學的研究，這種套利策略還有其他風險。比特幣由外國交易所轉移至南韓交易所需時，在此期間，比特幣的價格可能會改變。調查顯示，將加密貨幣轉移至外部錢包可能需要一小時至一天。這意味投資者在執行套利交易期間，恐面臨「泡菜溢價」縮小或完全消失的風險。