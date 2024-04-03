成本飆升！調查：美國人估要手持近1200萬先可退休無憂

外媒報道，由於成本上升拖累預算，退休對美國人來說變得更為遙遠。Northwestern Mutual一項研究顯示，一般人目前認為，手持150萬美元(約1,170萬港元)才能舒適地退休，是存戶平均存款88,400美元的近17倍。

報道指，這一項差距更比去年擴大16%。隨美國65歲以上人口增加，加上美國人面臨更長壽命，以及社會保障福利可能削減，挑戰更大。

Northwestern Mutual策略總監Aditi Javeri Gokhale表示，成本飆升為消費者帶來更大壓力，他們要制定計劃，並嚴格進行儲蓄，眾所周知，隨壽命延長，就需要更多的錢。

Z世代及千禧世代需持有超過160萬美元資金才可以安享晚年，門檻最高。X世代緊隨其後，至於最接近退休的嬰兒潮世代僅需99萬美元資金，門檻最低。Gokhale表示，嬰兒潮世代對數字更有把握，他們不相信自己會像Z世代如此長壽，Z世代估計在60歲退休，並且活到100歲。

目前退休帳戶規模揭示，各年齡層存戶均面臨巨大挑戰。Z世代平均儲蓄22,800美元，千禧世代為62,600美元，X世代為108,600美元，嬰兒潮世代則為120,300美元。