佐丹奴：大股東曾要求大改動　劉國權認為應交股東會表決

被問到罷免他的原因，除了上述「重大改變」之外，他說大股東沒有解釋原因，而按召開會議規則亦不需要解釋原因。

對於他的去留，他表示，「目前不知道點票結果，但緣生緣滅，要結束便結束」。他表示股東會前沒有接觸過任何基金股東，不知道他們的投票意向，亦沒有與鄭家或鄭志雯接觸過。

會後有多名股東上前與劉握手道謝。劉表示，自己帶領公司大約30年，過往很少與小股東見面，期間公司曾出現過困難，有小股東曾寫電郵給他鼓勵和支持，他表示感激。

他又謂，如果股東1992或93年買入股票一直持有至今，所得的股息回報其實不俗，認為在他帶領下公司的回報是合理和有道德，因為他「從不搞股票、做古靈精怪的事」。又認為「搵錢唔需要快和多，合理便足夠」，強調「製造有道德的財富」。被問到本次被罷免事件是否關乎道德問題，他說：「唔關事，你諗多咗啦」。

至於會否在被罷免後悉售手上持股，以及未來董事會會否再有變動，他說不回答假設問題。

提到他的去向，他謂已答應一間餐廳社企幫其洗碗，一周洗兩次。他拒絕透露是哪一間社企，笑說前提是對方先不要炒他，因怕打爛碗。

被問到為何在近期入市買樓？他就說自己住的地方是三層，但因為年紀大行動不便，便買一間一層的。