長實郭子威：Blue Coast餘貨加價或達1成 但「仲係要輸」

集團營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目首輪銷售將於周五(5日)截止認購登記，由於項目定價與九龍區新盤相比，仍具有相當競爭力，故有不少客戶來自九龍區，而內地客亦佔有一定比例，當中有部分為收入高但首期不多的外來專才，項目提供相應優惠予該類買家。

資料顯示，該盤周六首輪賣樓，將盡推首3張價單422伙，折實平均呎價約22,955元。截至昨日錄約1.5萬張入票，超額逾34.5倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Blue Coast首張價單價格為港島南岸各期數最低，較2021年推出的第1期更有約26%折讓，首輪銷售有望「一Q清枱」。

他指出，3月新盤成交火熱，共錄約4,172宗一手成交，按月升約14倍，帶動該行香港住宅部上月佣金錄得超過6.8億元，創歷史新高。踏入4月，陸續有豪宅新盤登場，料一手成交量仍可達約4,000宗。

配合項目銷售，該行及中原按揭為該盤買家推出按揭優惠，中原按揭董事總經理王美鳳稱，公司為項目買家「全城置抵按揭優惠」，按揭成數高達9成，年期長達30年，全期按息低至銀行同業拆息(Hibor)加1.3厘，封頂息率低至最優惠利率(P)減兩厘，即實際按息現低至4.125厘，計劃更設有高達貸款額2%的現金回贈，並提供高存息戶口。