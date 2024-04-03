慳租減成本！法巴將棄租新加坡商廈部分辦公空間

外媒引述知情人士透露，由於新加坡商廈租金上漲，法國巴黎銀行將放棄租用當地商廈寫字樓空間。據報，法巴目前在海洋金融中心(Ocean Financial Centre)共租用6層樓面，計劃在年底租約到期時，不再續租中央商務區部分空間，此舉料將有助於減省成本。

知情人士指，由第四季開始，該行也將把商廈「20號哥烈碼頭」(20 Collyer Quay)的至少300名員工，主要是後勤人員，轉移至當地南部的商業園區「豐樹商業城」(Mapletree Business City)，以便為因寫字樓面積縮減而受影響的人員騰出位置。

法巴在新加坡有約2,000名員工，在電郵聲明中拒絕評論。持有樓高43層的海洋金融中心多數股權的吉寶房地產投資信託基金(Keppel REIT)也未有回覆。

該商業園有約290萬方呎的可出租空間，由豐樹泛亞洲商業信託(Mapletree Pan Asia Commercial Trust)擁有，該地產投資信託基金由新加坡政府投資旗艦淡馬錫(Temasek)支持。

長期以來，新加坡的大型銀行傾向將後勤員工安置在市中心以外的地方，因為租金更便宜。地點如樟宜商業園(Changi Business Park)等，租戶包括渣打、花旗及星展。

根據外媒2月時報道，社交媒體巨頭Meta計劃在今年稍後放棄租用當地南海灘綜合大廈(South Beach Tower)7層樓面。