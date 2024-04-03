人行：外部環境更趨複雜嚴峻　發達經濟體利率保持高位

中國人民銀行貨幣政策委員會今年第一季度例會於3月29日在北京召開，通報沿用對上一次會議「要加大已出台貨幣政策實施力度。保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。」同時，也有一些不同。

首先，人行對現時經濟環境的判斷現為︰「當前外部環境更趨複雜嚴峻，世界經濟增長動能不足，通脹出現高位回落趨勢但仍具粘性，發達經濟體利率保持高位。」

關於內地經濟，對上一次的判斷為「我國經濟回升向好、動力增強，高質量發展扎實推進，但仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰」，本次通報沒了「動力增強」一語。

關注長期收益率的變化

另外，「釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降」一句後面，新增了「在經濟回升過程中，也要關注長期收益率的變化。暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率。」

內銀去年疲弱的撥備前盈利，展示了他們向實體經濟的讓利的「成果」，本次會議關於大銀行的語句由「引導大銀行服務重心下沉 」變成「引導大銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用」。

就金融投放方向，新出現的語句除了近日才流行的「推動加快發展新質生產力」外，還有「加大對大規模設備更新和消費品以舊換新的金融支持。」

維持不變的語句包括︰

1. 堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

2. 因城施策精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。

3. 落實好加大力度支持科技型企業融資行動方案，引導金融機構增加有市場需求的製造業中長期貸款，支持加快建設現代化產業體系。