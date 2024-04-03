王子風波　李惟宏：歡迎任何正當商人來港

阿聯酋王子Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum家族辦公室押後開幕引起連串風波，有指其曾為歌手，惹起外界質疑其資金實力。立法會金融服務界議員李惟宏表示，香港作為國際金融中心，具高度自由的營商環境，無論是否王室成員、來港資金有多少、喜歡唱歌或跳舞，只要是合法合規的正當商人，都應該歡迎他們來港，使用香港的專業服務，帶動本港經濟發展。

他坦言，業界一直「好努力搵生意」，包括吸引投資移民、家族辦公室來港落戶、引進中東或東盟資金等，不希望事件影響業界的努力。

在此事上，李氏認為，「香港無嘢呃」，因在港設立單一家族辦公室，毋須要事前申請，而政府也沒有任何對設立家族辦公室的資助，如單一家族辦公室並非在香港經營受規管活動的業務，更毋須持有香港證監會的牌照，故不存在「政策優待」或「金錢資助」。

他又指，儘管單一家族辦公室享有利得稅寬免，但只要該家辦符合稅務條例便可，也毋須預早申請，有關的條例是一視同仁，強調香港是國融金融中心，應以開放的態度對待所有人，「做好平台」，引入資金，並為其提供多元化產品、服務。

對於王子身份的真偽，李氏認為，阿聯酋領事館已證實其來自統治家族辦公室，身份清晰，至於近親或遠親不太影響在港設立家族辦公室業務，最重要「有資金來香港」，笑言「一億又好、五億又好、十億都好，有錢來港，用我哋服務，就有生意」。

阿聯酋王子Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum家族辦公室原訂於3月28日開幕，惟王子需要回杜拜處理緊急事務，而押後至5月底進行。王子另一重身份是歌手。