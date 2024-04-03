【業績一覽】廣州農商銀行、中電華大科技及新城發展等
2024年04月03日 20:02
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廣州農商銀行(01551)公布截至2023年12月31日止年度業績，期內歸屬於母公司股東的淨利潤為26.34億元人民幣(下同)，按年減少24.56%。董事會建議每10股派0.40元(含稅)。
大人國際(01957)公布截至2023年12月31日止年度業績，期內公司擁有人應佔溢利為2062.3萬令吉，按年增36.53%。不派息。
中國高速傳動(00658)公布截至2023年12月31日止年度業績，期內公司擁有人應佔年度溢利為9,551.7萬元人民幣，按年減少6.0%。不派末期息。
中電華大科技(00085)公布截至2023年12月31日止年度業績，期內公司權益持有者溢利錄6.86億港元，按年增29.16%。董事會建議每股派付10.5港仙。
德基科技控股(01301)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損2,386.4萬元人民幣，虧損按年收窄41.49%。建議派特別股息每股普通股約0.07港元。
浪潮數字企業(00596)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔年內溢利為2.01億元人民幣，而2022年錄溢利1.18億元。建議派發每股普通股末期股息0.03港元。
中薇金融(00245)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損2483.4萬港元，而2022年度錄虧損6.23億元。不派息。
２１世紀教育(01598)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔溢利為3991.1萬元人民幣，按年錄增長，不派末期息。
新確科技(01063)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔溢利4007.0萬港元，而2022年錄虧損5699.2萬元，不派息。
透雲生物(01332)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損為2.68億元，較2022年度虧損1.98億元有所增加。不派息。
正味集團(02147)公布截至2023年12月31日止年度業績，期內公司擁有人溢利錄6,751.7萬元人民幣，不派末期息。
新城發展(01030)公布截至2023年12月31日止年度業績，期內歸屬於公司權益持有人之淨利潤約8.79億元人民幣，不派末期息。
康華醫療(03689)公布截至2023年12月31日止年度業績，期內公司擁有人應佔溢利按年增102.8%至1.21億元人民幣。不派末期息。
潤華服務(02455)公布截至2023年12月31日止年度業績，期內母公司擁有人應佔溢利為 4,145.9萬元人民幣，不派末期息。