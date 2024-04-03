太古城兩房售810萬　杏花邨兩房585萬沽

藍籌屋苑4月陸續「開齋」，鰂魚涌太古城兩房單位，減價40萬元，以810萬元沽出，呎價約13,894元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李百達指，鰂魚涌太古城本月錄4月首宗買賣，單位為興安閣低層A室，實用面積約583方呎，兩房間隔，望內園景，以850萬元放售，最終以810萬元沽出，呎價約13,894元。

●中原鄭俊輝表示，柴灣杏花邨3月全月錄約22宗買賣，按月增逾兩倍，該盤13座中層4室，實用面積約475方呎，兩房間隔，放盤多時，最新叫價600萬元，最終以585萬元成交，呎價約12,316元。

●中原張略欣透露，鰂魚涌康怡花園3月錄11宗買賣，該盤M座低層10室，實用面積約835方呎，套三房間隔，早前以1,200萬元放售，以1,138萬元沽出，呎價約13,629元，新買家為用家。

●中原簡英譓指，西半山豐樂閣中層C室，實用面積約1,367方呎，套三房間隔，原先叫價2,550萬元，放盤多時，最終以1,780萬元連車位沽出，累減770萬元或約三成，呎價約13,021元。

●美聯鄭祖發稱，鴨脷洲海怡半島6座中層A室，實用面積約747方呎，套三房連士多房間隔，獲家庭客以1,011萬元購入，呎價約13,534元。

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九龍區

●中原張仲偉稱，九龍塘碧華花園1座低層B室，實用面積約1,607方呎，套四房間隔，另設工人套房，連同一個車位以2,020萬元成交，呎價約12,570元，原業主於2016年8月以2,000萬元購入，持貨近8年帳面僅獲利20萬元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園9座低層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場以380萬元易手，呎價約8,817元。

●利嘉閣蔡詠詩稱，奧運站柏景灣10座低層D室，實用面積約737方呎，套三房連多用途房間隔，望內園景，叫價1,468萬元，議價至1,429萬元成交，呎價約19,389元。

●香港置業謝啟源表示，長沙灣宇晴軒6座低層D室，實用面積約449方呎，兩房間隔，以738萬元放售約3星期後，獲同區客洽詢，雙方經議價以629.5萬元承租，累減108.5萬元，呎價約14,020元。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳蔚藍灣畔6座高層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，以755萬元易手，呎價約15,471元，原業主於2016年6月以595萬元購入，持貨近8年帳面獲利160萬元離場。.

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋景明苑C座中層7室，實用面積約554方呎，有裝修，去年9月未補價第二市場叫價308萬元，累減25萬元，區外白居二買家以283萬元購入，呎價約5,108元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山嵐岸6座中層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，開價約680萬元，日前議價後以640萬元易手，呎價約13,115元，新買家為用家。

●中原劉俊杰表示，大圍柏傲莊3月共錄約19宗買賣，包括柏傲莊II的5B座中層D室，實用面積約521方呎，兩房間隔，享園景，開價約1,080萬元，議價後以1,035萬元易手，呎價約19,866元，約4年帳面升值約28萬元。

●中原黎宗文稱，沙田溱岸8號2座高層G室，實用面積約826方呎，套三房及工人套房間隔，去年3月開價約1,680萬元，今年2月減至約1480萬元，議價後以1,420萬元易手，呎價約17,191元。

●中原徐家倫表示，沙田帝堡城1座高層C室，實用面積約753方呎，套三房間隔，開價約875萬元，議價後以830萬元沽出，呎價約11,023元，新買家為外區換樓客。

●世紀21奇豐吳元利透露，沙田濱景花園3座低層D室，實用面積約645方呎，套三房間隔，望河景，叫價900萬元，放盤3個月，減94萬至806萬元沽出，呎價約12,496元。

●中原伍錦基指，沙田第一城41座中層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，開價約450萬元，日前議價後以430萬元易手，呎價約14,145元，新買家為用家。

●中原李嘉龍稱，大埔白石角海日灣II第8座高層D室，實用面積約276方呎，開放式間隔，開價約450萬元，議價後以402萬元沽出，呎價約14,565元，原業主於2019年以約477萬元購入，持貨約5年帳面蝕讓約75萬元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺花都廣場6座中層E室，實用面積約370方呎，一房間隔，叫價400萬元，放盤1星期，獲同區分支家庭洽購，以385萬元承接，減幅約4%，呎價約10,405元，單位約8年帳只升值1.2萬元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水4月暫錄約3宗二手買賣，粉嶺帝庭軒2座中層A室，實用面積約419方呎，兩房間隔，開價約480萬元，日前議價後以466.5萬元易手，呎價約11,134元，新買家為用家。

●中原王勤學表示，元朗尚悅踏入4月速錄得首宗買賣，單位為13座高層B室，實用面積約403方呎，兩房間隔，叫價506萬元，減價40萬元，以466萬元沽出，呎價約11,563元。

●世紀21天生置業黃偉杰指，屯門愛琴海岸3座高層C室，實用面積約617方呎，三房間隔，叫價670萬元，獲用家即睇即買，減價45萬元，以625萬元成交，減幅約6.7%，呎價約10,130元。

●中原陳家富表示，屯門3月錄得約260宗二手買賣，按月反彈近兩倍，成交量創3年新高，翠林花園D座低層3室，實用面積約747方呎，套三房間隔，叫價600萬元，獲區內換樓客以552萬元購入，呎價約7,390元。

●中原李建華指，荃灣海濱花園11座中層F室，實用面積約580方呎，三房間隔，開價560萬元，一口價獲上車客承接，呎價約9,655元，原業主於2019年2月以599萬元買入，持貨約5年帳面蝕39萬元，或貶值約6.5%。

●中原余仲平指，荃灣中心3月錄得約30宗買賣，按月反彈超過兩倍，該盤7座頂層連天台戶，實用面積約460方呎，三房間隔，叫價460萬元，議價後以446.8萬元易手，呎價約9,713元，新買家增購單位予父母居住。

●利嘉閣王梓岐表示，東涌居屋裕東苑D座中層1室，實用面積約646方呎，三房間隔，公屋戶計劃換樓，未補價第二市場以430萬元購入，呎價約6,656元。

●利嘉閣劉景駿稱，東涌藍天海岸6座低層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，新買家為投資客，單位原先以600萬元放售，最終以593萬元成交，呎價約12,102元，放盤僅3日即成交。

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