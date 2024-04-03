新盤交投雖放緩　頂級豪宅仍獲追捧

整體一手市場交投量現放緩迹象，周三(3日)暫錄約28宗成交，較上月接連多日維持百宗以上的高位水平稍為回落。不過，啟德跑道區多個新盤持續錄得高價承接，有頂層複式戶最新以逾2.3億元售出，呎價創東九龍新盤新高紀錄。

●啟德天璽•海頂層複式戶雙破頂價沽

●港島南岸Blue Coast 6日之內累收1.8萬張入票

●西南九龍維港滙撤辣後沽出105伙

●啟德澐璟三房售4,451萬元

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期加推價單7號

●港島南岸揚海兩房1,610萬元重新售出

●大埔白石角雲滙第2期增折扣 個別單位減約12%

●啟德天瀧招標售出4伙 吸金1.66億元

●啟德維港1號連環售出4伙 共涉逾4,586萬