新盤交投雖放緩 頂級豪宅仍獲追捧
2024年04月03日 22:17
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整體一手市場交投量現放緩迹象，周三(3日)暫錄約28宗成交，較上月接連多日維持百宗以上的高位水平稍為回落。不過，啟德跑道區多個新盤持續錄得高價承接，有頂層複式戶最新以逾2.3億元售出，呎價創東九龍新盤新高紀錄。
●啟德天璽•海頂層複式戶雙破頂價沽
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周三(3日)通過招標以逾2.3億元售出頂層複式戶，呎價突破7萬元，成交價及呎價同創啟德新發展區紀錄。上述為第5座27至28樓的SKYPLEX，實用面積3,156方呎，五房間隔，連861方呎平台及1,070方呎天台，附有私人游泳池，呎價為73,000元。
●港島南岸Blue Coast 6日之內累收1.8萬張入票
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast認購反應理想，繼續推高今年新盤票王紀錄。市場消息指出，項目收票6日累計錄得約1.8萬張入票，凍結資金18億元。以周六(6日)首輪銷售422伙計，超額逾41.6倍。長實營業部首席經理郭子威表示，餘下單位將有更大加幅，視乎不同景觀及方向，預計加幅可達約5至10%，但笑言「仲係要輸」。
●西南九龍維港滙撤辣後沽出105伙
由信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，自2月底撤辣至今已售出105伙，套現逾20.5億元。信和置業執行董事田兆源稱，期內售出單位的買家有約七至八成屬於內地客。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，最新開放全新連家具示範單位，為第1A座15樓B室，實用面積1,001方呎，三房間隔。
●啟德澐璟三房售4,451萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周三(3日)再錄兩宗成交，共涉逾5,839萬元。是日最新售出的單位包括8座33樓B室，實用面積為1,187方呎，屬三房一套連私人電梯大堂間隔，可享維港景，以4,451.25萬元成交，呎價為37,500元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期加推價單7號
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周三(3日)上載價單7號，提供52伙，折實平均呎價約14,777元。該批單位享有最多9%至17%的現金回贈。加推單位實用面積介乎268至502方呎，扣除最高13.5%折扣後，折實價由389.76萬至735.16萬元，折實呎價由13,833至15,801元。
●港島南岸揚海兩房1,610萬元重新售出
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等的港島南岸第2期揚海周三(3日)錄1宗重售個案，成交紀錄冊顯示，項目2B座6樓A室，實用面積638方呎兩房，以1,610.07萬元售出，呎價約25,236元。該單位於2021年9月曾以1,878.41萬元成交，惟上月終止買賣合約，是次重售跌價268.34萬元，差幅約14.3%。
●大埔白石角雲滙第2期增折扣 個別單位減約12%
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期，周三(3日)修訂3張價單，調整9伙單位定價，同時將最高折扣率上調至29%，個別單位變相減價約12%，及享有新增的最多14%現金回贈。以價單2號的10座15樓A3室為例，實用面積564方呎三房，折實價由1,089.94萬元降至957.49萬元，最新折實呎價約16,977元，變相減價132.45萬元或12%。
●啟德天瀧招標售出4伙 吸金1.66億元
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周三(3日)以招標形式售出4伙，單日吸金1.66億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，是日售出的單位包括3伙四房單位及1伙三房單位，實用面積由由1,002至1,298方呎，成交價由3,228萬至4,771萬元，呎價介乎32,216至37,037元。
●啟德維港1號連環售出4伙 共涉逾4,586萬
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周三(3日)錄得4宗成交，共涉逾4,586萬元。其中， 2A座5樓H室，實用面積774方呎，屬三房一套連工人套間隔，以1,872.6萬售出，呎價約24,194元。同時，2B座16樓E室，實用面積452方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以865.9萬成交，呎價約19,157元。