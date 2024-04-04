東方日報B1：港股便宜　基金謀掃中資科技股

港股跌到殘，或迎來曙光，事關多間大行對港股看法有改善。瑞銀表示，基本面強勁的港股正提供潛在機會，並正審視覆蓋的港股。摩根大通則指，1月至3月初投資者對中國市場的興趣回升，部分更已將資產重新配置中國市場。事實上，有基金用腳投票，基金公司Research Affiliates LLC正將注意力轉向估值低迷的中資科技股。

瑞銀發表研究報告指，MSCI香港指數現價反映12個月預測市盈率11.8倍，市帳率0.86倍，較歷史平均水平分別低1.9個標準差及1.7個標準差，反映具有強勁基本因素的企業，可以透過派息、回購及其他企業行動提升股東回報。

美資券商摩通指出，雖然投資者對中國市場的看法普遍謹慎，但對中國市場的興趣卻日益提升，相信商業、盈利及投資均衡調配周期相關改善，為4月中國市場提供支持。

不過，即使有多間大行加持，港股仍不敵市場觀望中美兩國關係發展。恒生指數低開4點，見16,926點後已是全日高位，其後反覆尋底，一度跌242點至16,689點，全日挫206點或1.22%，報16,725點；國企指數跌85點或1.44%，報5,874點；科技指數失82點或2.32%，報3,460點。全日成交998.1億元，按日少30.79%，惟沽空比率升1.04個百分點至20.05%。「北水」經港股通淨流入51.23億元，5日累計淨買入237.11億元。

亞太股市被台灣花蓮大地震影響氣氛，台灣加權指數曾挫196點或近1%，隨後跌幅收窄，全日收報20,337點，跌128點或0.6%；南韓首爾綜合指數收報2,706點，跌46點或1.68%；澳洲普通股指數收報8,033點，挫112點或1.38%。

翻查資料，由鷹君分拆3間酒店出來的朗廷，於2013年5月以商業信託形式上市，招股價5元，市值100億元。然而，其股價一直未見有重大突破，今年以來股價更累跌13.4%，以停牌前股價計公司市值僅19.25億元。