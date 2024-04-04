現貨金昨見2288美元　再創新高　金礦股受捧

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示，以軍炸死伊朗駐敍利亞多名將領後，中東局勢升溫觸發避險資金流入，利好金價。與此同時，有家族辦公室或投機者平淡倉，也刺激金價上升。

期油靠穩 美停補充戰略石油

至於國際油價昨亦進一步上升，紐約期油及布蘭特期油微升，每桶分別曾報85.5美元及89.35美元。不過油價愈升愈有之下，華府最新叫停補充戰略石油儲備(SPR)的購買計劃。美國能源部表示，暫停路易斯安那州儲備中心的石油招標計劃，直至市場條件允許下才會重啟，並將持續關注市場動態。

轉看幣圈行情，比特幣及以太幣在66,000美元及3,300美元上落。此外，有指比特幣在3月中旬創下歷史新高後，「泡菜溢價」(Kimchi Premium)再次成為焦點。所謂「泡菜溢價」是指比特幣在南韓上市時與在歐美交易所上市時之間的價格差異。

至於造成價格差距的因素之一，則是南韓對加密貨幣的高需求。「泡菜溢價」看似提供套利機會，但事實並非如此簡單。理論上，投資者可以在國際交易所用較低價格買比特幣，並以較高價格將加密貨幣轉移至南韓比特幣交易所，並透過在南韓交易所出售，以賺取無風險的利潤。

南韓比特幣交易價高全球10%

據加密貨幣數據供應商Cryptoquant數據，衡量「泡菜溢價」的「南韓溢價指數」3月16日達10.88%，是2021年5月以來最高水平，意味比特幣在南韓的交易價格比全球現貨價格高出約10%。