施羅德：短期債券能否取代現金成為理想替代品？

目前是將現金投資於短期固定收益的合適時機嗎？對於精明的投資者而言，現在可能是過去幾十年來難得的投資機會。談及短期固定收益產品，通常是指到期期限為三年或五年的短期債券。由於這類債券對利率變動的敏感度較低，因此其波動性往往低於長期債券。對於考慮減持現金的投資者而言，這是一個具有吸引力的選擇，但這並非筆者考慮投資短期固定收益的唯一原因。

1. 短期債券的估值更具吸引力

過去幾年，債券投資環境充滿挑戰，金融市場的劇烈波動導致債券投資者徹夜難眠，而各國央行迅速加息亦導致債券價格急劇下跌，然而這亦創造了獨特的投資機會。

現時，固定收益投資者正受惠於孳息率大幅上升。例如，彭博歐元1至3年期綜合債券指數(Bloomberg Euro Aggregate 1–3 Year Index)目前的孳息率高於10年及20年的孳息率中位數。

2.有利的經濟環境

孳息率下降(孳息率與價格呈反向關係)能推高債券回報。環球無約束固定收益團隊的基線預測是經濟「軟著陸」，即央行在不損害經濟的情況下成功遏抑通脹。利率下降普遍會利好政府和企業債券，同時企業亦表現強勁 。

隨着通脹壓力進一步緩解，金融市場預期歐洲央行(ECB)及其他央行很大機會在未來數月開始減息。

普遍而言，減息會導致債券價格上升，而隨着對金融市場現有債券的需求增加，較高的固定票面利率將會導致債券價格上升。

減息亦有利商業環境，借貸成本降低使企業更容易向債券持有人支付利息。

3.保護性的孳息率緩衝使「收益」重回固定收益

目前，短期固定收益的孳息率上升，能為未來資本損失提供最佳的安全邊際。「孳息率緩衝」是指債券投資的收益能為資本損失提供保護作用。

若債券價格下跌(債券被出售亦會導致資本損失)，債券產生的收益可抵銷部分或全部資本損失。換言之，孳息率為債券價格下跌提供了「緩衝」。對於擔心資本損失的投資者而言，孳息率緩衝尤為重要。

4.現金利率可能失去吸引力

由於存款利率與貨幣政策關係密切，因此在過去一年，具有吸引力的存款利率可能不再持續。事實上，實際存款利率往往低於央行推測的利率水平。

歐洲央行的數據顯示，平均存款利率(可提早贖回)僅為1.7%。因此透過投資短期固定收益，投資者可於相對較長時間內鎖定較高收益率。

施羅德投資管理環球無約束固定收益副投資總監Karen Wright、固定收益投資總監 Michael Lake