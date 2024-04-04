鄧聲興：市場解讀中國將QE　其實係美麗的誤會...

早前2023年中央金融工作會議曾表示，要在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣。近日，亦有其他多個消息源指，央行將以下場購買國債的方式注入流動性，有市場解讀認為央行或將採取量化寬鬆政策，「中國版QE」即將開啟。

央行購買國債通常分為一級市場和二級市場兩種情況。而受《中國人民銀行法》限制，中國人民銀行不得對政府財政透支，不得直接認購、包銷國債和其他政府債券。而在一級市場購買債券相當於政府部門直接加槓桿，不僅會存在透支財政風險，亦會引發「大水漫灌」的猜測而不利於央行的預期引導，因此央行不得直接在一級市場買入國債。

而在二級市場買賣國債是央行公開市場操作的一部分，並非新政，且央行通常以質押回購等方式購買國債以穩定政策利率及市場流動性，並非大規模直接購買，也是全球央行的標準操作，因此央行下場購買國債與財政貨幣化或「QE」並不相同。

雖不能代表中國政策面要大規模放鬆，但央行在二級市場購買國債有利於平伏國債集中發行對流動性的干擾，或對市場情緒有所提振。此外，近日中國人民銀行公開市場開展20億元人民幣7日期逆回購操作，以維護銀行體係流動性合理充裕，表明央行或繼續通過公開市場等操作維護流動性合理充裕。同時，央行向市場注入基礎貨幣有助增加銀行係統流動性，「降准」、「降息」有望發生，或有利於降低經濟借貸成本及促進信貸擴張。同時，存款利率、保險及理財產品等偏固定收益類的產品收益或會下行，有望刺激消費與非固定收益類投資，有助於提高市場流動性，或對股市表現有利，可考慮增加股票類資產配置以提升投資組合收益。

債券方面，雖然央行在二級市場購買國債或會改變國債的供需關係而影響收益率表現，但收益率仍主要受中美利差、資金空轉及經濟運行的高度等因素影響，未來債券收益率的表現仍需更多結合經濟基本面表現具體判斷。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興(作者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)