耀才許繹彬：投資者入市前宜留意心水股業績公布日期

耀才證劵執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股隨着首季完結仍是未能擺脫下跌的宿命後，次季在復活節假後正式展開序幕。港股在次季開局，總算有一個好開始，在首個交易日，再次向17,000水平試探，結果確實成功，曾高見17,007點，可惜又再次是試一試便回落的情況；慶幸成交在次季的首個交易日近1,500億元，是近三周以來最高的一個交易日。

港股能在復活節後有復活的感覺，相信又是受惠國內A股做好的緣故，而能帶動A股做好的原因，相信一定是中國製造業採購經理指數（PMI）數據亮麗所致。而市場普遍認為，內地連番救市措施可謂初見成效，投資者因而對內地經濟復甦信心加強，從而令恒指因而受惠；但一向好事多磨的港股，暫仍是難見有順風順水的感覺，短期升穿萬七點關後投資者可能仍要再坐一會。

港股偏軟的原因，相信是因為美國10年期債息又一度觸及4.4厘，令市場而再度憂慮美國在6月減息的預期速度可能放慢；加上油價創近5月新高，增加通脹壓力，隨即令道指再度從40,000邊緣回落至39,000的水平，而一直與美股同上同落的日經指數，亦時同樣地從40,000點回落至39,000水平；而港股昨日在內地A股沒有好消息刺激而缺乏方向下，稍作回調。與其唇齒相依的港股當然亦難獨善其身，再度跌穿16,800點，究竟港股在短期會否能打破「唔怕一萬最怕萬七」的命運，相信仍要看A股的走向及成交是否有所配。

隨着內地在去年第四季持續使出不同的招數來振興經濟外，資本市場尤以股票市場，相信亦是國內希望能夠振興的重要一環。而從近期披露2023年多隻交易所買賣基金（ETF）的年報中，亦證實中央匯金去年出手買入大量ETF。以華夏滬深300 ETF為例，截至去年底，中央匯金持有份額為28.93億份。根據該基金中期報告，截至去年6月底的上半年，中央匯金持有份額為17.91億份，而到下半年，中央滙金再庿增持華夏滬深300ETF逾10億份。而另一隻嘉實滬深300ETF截至去年6月底，中央匯金持有為8,330.11萬份，截至去年底，則增加至26.82億份，由始可見，中央以身體力行的方式，證明出手救股市或穏定股市的決心，從而令外資重臨A股市場，從數據可見，外資可始酌量垂涎A股，亦是有跡可尋的事實。