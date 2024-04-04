全球去年天災造成經濟損失增7%　亞太區洪水威脅嚴重

保險經紀商怡安集團(Aon)發表報告顯示，2023年全球發生了398宗自然災害事件，造成了3,800億美元(約2.96萬億港元)的經濟損失，按年增長7.04%，其中嚴重的地震以及美國和歐洲持續不斷的強烈風暴影響最大。

亞太地區存在龐大的保障缺口。受累中國洪水和印度乾旱，去年亞太區經濟損失達650億美元，比21世紀平均低48%，可是未投保的總損失比例高達91%，只有9%的經濟損失由保險承保。怡安集團指，此情況凸顯了擴大亞太地區保險保障的緊迫性。

洪水反覆出現成為亞太地區最常出現的威脅，自2010年以來，每年造成的損失超過300 億美元。報告稱，洪水已損失連續第四年成為損失最慘重的災害，造成的損失超過佔2023年損失總額的64%。亞太地區約一半的損失與中國的洪水有關，造成超過320億美元的經濟損失和14億美元的保險損失。2023年，南韓、印度和巴基斯坦在內等多地都出現了嚴重的洪水和創紀錄的降雨量。

亞太地區於2023年亦發生多場大地震，包括10月阿富汗發生一連串地震，造成近1,500人死亡；以及中國甘肅省12月的地震，造成逾20萬間房屋受損。此外，極端高溫亦成為了亞洲地區另一個危險。