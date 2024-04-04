蔡崇信：樓市低迷令內地人感不富有　降消費意欲

他指出，落後是基於公司忘了誰是真正的客戶，無為他們提供最好的體驗，形容為「某種程度上我們砸了自己的腳」。因此，作為重組一部分，公司找來新的首席執行官吳泳銘，他非常以用戶為中心，且專注於產品、介面和用戶體驗，這對阿里而言是最重要的。

對於內地現時的消費市場，蔡氏坦言，樓市低迷令中國居民「不覺得自己富有」，所以傾向儲蓄，減少消費，帶來「節儉效應」，而年輕消費者擔憂就業問題，亦削弱消費意欲。他又以阿里為例子，近數季已停止招聘。

不過，他提到，中國居民的儲蓄率非常高，消費力仍然是存在。另外，中國國民生產總值(GDP)佔全球約31%，但消費只佔14%，反映消費比例有提升的空間。中國目前消費佔經濟總量略高於50%，惟發達經濟體水平在70%以上，故中國仍有龐大的發展潛力。

早幾年阿里面對監管壓力，被問到監管壓力是否持續增加，蔡崇信否認，認為監管框架現在更清晰，「我們知道界線是甚麼，如何保持在界線之內而不越界」，而有關的清晰度對企業有利。