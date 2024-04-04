新盤熾熱 港鐵上蓋項目勁收2.4萬票 啟德樓錄「一客三食」

新盤市場注意力集中在即將發售的港島鐵路上蓋項目，項目暫收約2.4萬張入票，凍結資金約24億元。而大手客繼續搶攻新盤市場，啟德樓盤有買家「一客三食」掃入全層3伙，涉額逾9,200萬元。

Blue Coast料提價加推 首輪收票2.4萬張 超購55.8倍

集團營業部首席經理郭子威表示，項目明日(5日)下午3時截票，預計首輪銷售後會隨即加推單位，現時市場經已轉勢，樓價上升機會較大，加推單位價格料有約5至10%升幅。

他續稱，項目有露台大三房戶型適合換樓客群，預計會率先被認購。而四房單位則有機會於次輪銷售時招標推出，市場有九龍新盤特色戶成交呎價達約7.3萬元，故Blue Coast的高層向海四房大戶，市場合理呎價亦將由約5萬元，調升約兩成至約6萬元。

長實營業部助理首席經理楊桂玲指出，今日為內地3天假期的首日，項目參觀人士當中內地客比例有所上升，由之前約兩成至兩成半，增加至今天超過三成。

澐璟單日再沽5伙 有大手客斥9203萬掃入全層3伙

該宗大手個案其中一個單位為6座36樓A室，實用面積950方呎，三房連套房間隔，以3,396.63萬元成交，呎價35,754元。另外兩伙為6座36樓B室及C室，實用面積781及903方呎，同屬套三房間隔，成交價2,705.6萬及3,100.9萬元，呎價約34,643及34,340元。

項目開售至今累售194伙，套現近81.6億元。

維港滙III周四沽3伙 套現逾3922萬港元

是次售出單位均為實用面積525方呎的兩房戶型，當中兩伙由同一組買家購入，包括2座11樓E室及12樓E室，成交價1,307.42萬及1,313.9萬元，呎價約24,903及25,027元，兩伙總價為2,621.32萬元。

餘下一伙成交為2座10樓E室，以1,300.86萬元售出，呎價約24,778元。

啟德天瀧於撤辣後沽出19伙 套現逾7.6億元

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝、以及會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀，於周四(4日)特意到項目展銷廳為同事打氣，並送上香檳祝賀天瀧大賣。

而上述兩家發展商今年銷售成績理想，恒地旗下樓盤暫錄1,227宗成交，為沽貨量最多發展商，銷售金額逾83億元。至於會德豐地產則吸金最多，今年銷售額接近91億元，涉及815宗成交。

揚海重售兩伙 較原售價低逾一成

據成交紀錄冊，項目1B座7樓E室，實用面積523方呎，成交價1,394.16萬港元，呎價約26,657元。該單位2021年9月曾以1,604.24萬元成交，現跌價約13.1%。

此外，該盤2B座30樓B室，實用面積594方呎，以1,640.09萬元易手，呎價約27,611元，亦較2021年9月做價1,913.44萬元，低出約14.3%。