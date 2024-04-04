美股道指升281點　Levi's漲逾16%

美股3大指數周四早段表現全線揚升，道指升281點，報39,408點；標指升40點，報5,251點；納指升140點，報16,417點。

在「美股七雄」之中今年股價表現第二差的蘋果公司(Apple Inc.)，其造車業務胎死腹中之後，外媒引述消息指，Apple正在研發一款家用機械人，據稱其將會配備AI，並且可以跟隨用戶在室內四處走動。Apple股價早段升0.29%。

其他企業消息方面，以牛仔褲品牌Levi's為主的Levi Strauss & Co.公布截至2月25日止財政季度業績，季內收入15.58億美元，按年跌7.75%；經調整純利1.03億美元，按年減少23.7%。該公司重申其業績指引，即截至11月底止2024財政年度收入增長介乎1至3%。

財務總監Harmit Singh表示，公司業務狀況於首季有結構式的改善，並有信心下半財年收入恢復到中單位數的增長。他又提到，由於生產成本下降以及產品組合變化帶來的利好作用，上財季毛利率按年增加了2.4個百分點至58.2%。該公司股價早段升16.24%。

已經轉型為網絡安全及軟件設計公司的黑莓(BlackBerry)亦公布了截至2月29日止第4財季的業績，季內收入1.73億美元，按年增長14.56%；經調整純利3,100萬美元，按年由虧轉盈，勝過市場預期。行政總裁John Giamatteo表示，網絡安全部取得了穩步進展，年度經常收入(ARR)按照3%的速度穩步增長。

展望本財季，該公司預期收入介乎1.3億至1.38億美元，相當於按年減少64.07%，主要由於去年同期錄得出售專利的收入。黑莓股價早段曾跌0.34%。