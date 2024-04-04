滙景花園套三房劈價80萬沽　呎售12500元

近年樓價累積相當跌幅，即使撤辣後稍見回升，仍難望收復失地，藍田滙景花園錄跌價個案，屋苑套三房減價80萬元，以900萬元沽出，較該座低層同室單位3年前做價1,045萬元，明顯低約145萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●世紀21聯誠謝寶昭稱，藍田滙景花園16座中層E室，實用面積約720萬元，套三房設計，上月以980萬元放盤，最後減價80萬元，以900萬元沽，呎價約12,500元。資料顯示，該座低層同室單位於2021年初做價達1,045萬元，反映最新成交約3年跌價約145萬元。

●中原黃家全表示，奧運站君匯港3座中低層D室，實用面積約478方呎，兩房間隔，享內園泳池景，以837萬元易手，呎價約17,510元。

●世紀21家天下黎振傑表示，西南九龍帝峰‧皇殿3座低層B室，實用面積約1,087方呎，套三房間隔，以2,250萬元沽出，呎價約20,699元。

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新界區

世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城12座高層F室，實用面積約484方呎，三房間隔，放盤7個月累減90萬元或約12.5%，以630萬元成交，呎價約13,017元。原業主持貨近8年帳面獲利47.5萬元，升值約8%。

●世紀21奇豐袁麗詩指出，沙田碧濤花園2期A座高層B室，實用面積約657方呎，三房連套房間隔，放盤半年減價90萬元，以660萬元成交，呎價約10,046元。

●中原黎宗文表示，大圍盛世2座南翼中層D室，實用面積約757方呎，三房連套房間隔，去年6月開價約1,500萬元，今年1月減至1,288萬元，議價後以1,268萬元易手，呎價約16,750元。

●中原余仲平稱，荃灣柏傲灣2A座高層A室，實用面積約1,254方呎，四房連套房間隔，叫價2,650萬元，減價120萬元，以2,530萬元沽出，呎價約20,175元。原業主2017年2月以2,195.6萬元一手購入單位，持貨7年帳面獲利334.4萬元。

●美聯劉卓豪表示，將軍澳3月錄得355宗買賣成交，為1年交投新高，將軍澳廣場1座高層A室，實用面積約662方呎，三房間隔，以978萬元獲承接，呎價約14,773元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑C座高層5室，實用面積約530方呎，兩房間隔，1月放盤叫價408萬元，減價11.2萬元，以396.8萬元未補價第二市場價沽出，新買家為區外白居二客，呎價約7,487元。

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