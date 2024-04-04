富途陸秉鈞：美股兩大穩陣賺錢機會係...

美股市場過去依賴科技巨頭拉動市場的走勢有所轉變。由過去20天的數據來看，除了科技板塊外，其他不同行業包括能源、金屬、金融、農產品及零售等板塊都有不錯的表現，呈現板塊輪動的局面 。而筆者亦於早前專欄曾經提出資金將有機會追落後。是次再為大家詳述兩個「賺錢機會」!

賺錢機會一：標普500指數優於納指100

隨着AI股份走弱，通脹趨於穩定，以及利率可能進一步下降，筆者認為，這為其他板塊帶來資金流入的機會。但對於哪個板塊將會受惠、若非善於捕捉資金流，一般較難跟進。能夠包含各板塊的「標普500指數」，就會較為合適投資者。標普500選擇的是美國最具代表性的500只成分股，而且都是各板塊的龍頭、甚至是世界級公司，公司質素極好，就算在經濟環境轉差之下，也能具有高度防禦性。儘管科技股今年走勢相當耀眼，但從年初至今的回報(截止4月1號)可以看到，代表科技股的納指100指數上升了8.72%，居然不及代表性更廣泛的標普500指數，後者上升了9.94%。由於納指7雄佔了納指100超過40%的比重，若然半導體股轉弱，今年標普500指數上升的中期回報潛力可能會超越以科技股為主的納指100。投資者通過標普500相關ETF產品投資，可能會捕捉到更高的回報。

賺錢機會二：

中小型股票指數的新契機是隨着通脹率穩定且利率逐漸下降，美國中小型股票將可能會成為市場新的焦點。美國中小型股票數量極多，要全部都進行分析，對一般投資者難度亦較高。這個時候，相關的指數就是大家的投資「聖經」。在眾多追蹤美國中小型股票的指數，「羅素2000指數」是最具代表性的。它和「道瓊工業平均指數」、「標準普爾500指數」、「納斯達克100指數」是美國最重要的四個指數，獲得傳媒廣泛的報道，所以提起「羅素2000指數」大家不會覺得太陌生。

但大家可能較了解它是代表「中小型股票」，但到底是哪個範圍的「中小型」，可能就所知不多。其實它是由羅素3000指數中收錄市值最小的2000家(排序第1001–3000名)公司股票進行編製。

儘管在經濟好轉時中小盤股表現優異，它們在經濟衰退時的防禦能力卻較弱，特別是對於那些基礎較不堅實的小公司來說。羅素2000指數的成分股數量較多，質素參差不齊，很大比例的公司甚至沒有盈利。相較於羅素2000指數，S&P中型股400和S&P小型股600指數可能是更佳的選擇，因為它們的成分股品質更高，儘管知名度不如前者高，但後兩者對經濟周期的波動有更強的抵抗力。我們可以看看標普道瓊斯指數公司的指數納入標準，除了市值外，也有覆蓋的標準。

筆者比較喜歡「大市值」能帶來的「經營安全感」，所以筆者會更偏向於S&P中型股400指數。事實上，S&P中型股400指數的升幅今年(截止4月1號)達到8.6%以上，大幅跑嬴羅素2000指數的3.7%回報，和標普500比起來也不輸蝕，相關的ETF，值得大家關注。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)