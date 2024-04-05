香港上月PMI升至50.9　惟整體營商情緒依然悲觀

3月份標普全球香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，由2月的49.7升至50.9，反映營商環境扭轉先前兩個月的跌勢，首季末已回復景氣，惟改善不大。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，3月PMI數據呈正面迹象，反映香港營商環境再次改善。PMI的五個單項指數都發出好轉信號，支持PMI指數重返擴張區間；當中又以新訂單於9個月內第二次納入升軌，這個轉捩點特別值得關注。此外，整體投入價格的漲幅回落至3年最低，因此減輕私營企業的成本壓力；產出價格通脹雖然按月升溫，但整體仍算溫和。不過，整體悲觀情緒卻按月加深，業者續吹淡風，顯示公司對產量得以持續增長仍有保留。

報告指，新增訂單今年以來首次增長，受訪業者透露，即使幅度不大，但卻是9個月以來第二次出現升幅，反映財政狀況好轉。綜觀不同行業數據，當中以建造業的訂單增長最為突出。不過，企業從海外和內地新接的業務量卻持續萎縮，跌幅在首季末擴大。根據調查資料，旅客需求減少，加上外部環境放緩，該兩項因素都影響來自境外的業務。

此外，3月的企業整體產量僅略低於2月，顯示新訂單增長，減慢3月經營活動的跌勢。在訂單增長的支持下，香港私營企業開闢更多職位，3月的就業升幅躍至近一年最高，並得以連續6個月清減積壓。

企業雖然在3月略為減購投入品，但採購庫存卻明顯增加。雖然新訂單恢復增長，但3月整體營商情緒依然悲觀。企業普遍憂慮，經濟下滑、競爭加劇將進一步衝擊未來一年銷情。