滙豐高國揚料港新股市場下半年始復甦

外媒報道，滙控環球銀行及資本市場行政總裁高國揚(Greg Guyett)表示，儘管流向內地的投資有反彈迹象，但香港低迷的新股市場至少要到今年下半年才可能復甦。他指，仍未見到回升的證據，除非二級市場資金流量及興趣增強，否則一級市場不會啟動。

香港新股市場一直低迷，去年集資額跌至20多年來最低水平。外媒數據顯示，第一季新股集資額再降29%，至約6.05億美元，是自全球金融危機以來最差的三個月。

高國揚認為，隨着中國經濟觸底，外國投資者對中國的興趣日漸濃厚。「我們已開始看到一些基金經理重新分配資產」，其他人則表示是時候更加認真地看待中國。

他又提到，儘管許多跨國銀行一直裁員，但滙豐並沒有減少對香港及內地員工的投資。他指，隨着該行利用技術來精簡營運，該行在環球銀行及資本市場的總員工人數可能會繼續下降。「隨着效率及效益不斷提高，中層及後勤員工將會愈來愈少，前台方面將繼續增長。」

在亞洲其他地區，該行一直在新加坡擴大銷售及交易，同時在印度招聘銀行家，高國揚表示，印度已經到了一個拐點，將成為一個有趣的市場。「我們一直在新加坡及孟買增加人手手，主因看到長期機會。」