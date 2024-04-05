東華三院甲辰年董事局就職　鄧明慧任新主席

【特約報道】東華三院新一屆董事局就職典禮日前舉行，癸卯年董事局主席韋浩文把極具意義的契據及印信交到甲辰年董事局主席鄧明慧手上，標誌着新任董事局正式授獲掌管東華善業的重任。典禮上亦邀請民政及青年事務局局長麥美娟親臨主禮，並為新一任董事局監誓。

鄧明慧主席表示，會以「廣明德慧，善澤香江」為管治理念，提倡及推廣傳統美德和智慧，將東華的愛心和善心，播送至社會每一個角落，期望讓社會感受到愛與溫暖。承蒙港府及社會各界對東華的支持，東華三院的服務單位已增至380個，來年連同醫院服務的經常性開支將增至127億港元。

醫療服務方面，除了繼續推展廣華醫院第二期重建計劃，東華醫院各中醫服務單位的擴建及調遷工作亦正按計劃進行；亦將為旗下中醫流動診所更換新車及醫院購置先進醫療儀器等；同時積極參與各種助醫計劃或資助計劃，協助有經濟困難的病人獲適切治療。

香港出生率下降及人口遷移帶來的地區性轉變，鄧明慧主席稱來年會籌劃多個校舍重置計劃，其中現址位於黃大仙天馬苑的東華三院黎鄧潤球幼稚園，將遷校至同區鑽石山啟鑽苑，新校舍現正進行裝修工程，預計於今年9月啟用；另將繼續舉辦不同主題的境外學習活動。

鼓勵青年把握大灣區機遇

鄧明慧主席強調，繼去年成立和營運「24小時照顧者支援專線」後，支援服務將拓展至不同照顧者組群。屬下社企—煮餸易將開辦照護食工場，照顧殘疾人士及長者的膳食需要。其「環保村」將於今年5月起投入服務；該院亦加入「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」鼓勵青年把握大灣區發展機遇；另研究於土瓜灣營運社區客廳，提供多元設施和服務。

該院公共服務近年積極改革。寰宇殯儀館獲政府延展服務合約，萬國殯儀館會重新規劃裝修及硬件提升工程；東華三院慈雲山觀音佛堂進行了大型工程，修復古舊莊嚴廟貌。東華義莊亦會重新開展公眾教育基地計劃。該院《善道同行：東華三院一百五十周年史略》將編撰英文版本，讓更多海外人士深入認識東華三院歷史。另，以日佔時期東華民生服務、公共衞生以及盟軍空襲為題的互動地圖接近完成，將為全港師生提供相關歷史素材。